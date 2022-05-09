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Atacante brasileiro Sandro fala sobre boa temporada na Turquia

Sandro Lima comenta sobre boa fase vivida na segunda divisã do país...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 20:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 20:21
O atacante brasileiro Sandro comentou sobre o momento vivido na segunda divisão da Turquia. O jogador é um dos destaques da temporada do Gençlerbirligi, tendo marcado 10 gols e dado seis assistências na temporada 2021/22, na segunda divisão da Turquia.Sandro comentou sobre como foi sua adaptação ao futebol turco e as dificuldades que teve ao longo da primeira temporada dentro do clube:
- Mudou bastante, adaptação foi difícil quando cheguei faltava cinco meses para acabar a liga e o time estava na situação de rebaixamento, aí o clube precisava urgente de ganhar jogos, foi quando cheguei e fui logo jogando. Mas não conhecia o estilo de jogo daqui, quando foi quase no final da temporada que fui pegando o jeito, infelizmente caímos para a 2 divisão. Agora no inicio da temporada foi mais fácil pra mim, conhecia já o estilo e comecei do zero e foi aí que os gols foram saindo e assistência também. E com a minha dedicação de querer sempre melhorar.
Sandro também destacou a dificuldade da segunda divisão turca. Em meio aos bons números na temporada, o Gençlerbirligi não conseguiu o acesso para a SüperLig. Para ele, a cobrança dentro dos clubes é bastante forte.
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- Acho que tudo tem cobrança, não vejo diferença se é primeira ou segunda em competição profissional, claro que existe os times com objetivos maiores e outros não. Mas a segunda liga Turca é muito competitiva , assim como a primeira.
Sandro participou de mais da metade dos gols da equipe, com os números que atingiu durante a temporada. Foram 16 participações diretas.
Crédito: Com10golseseisassistências,SandrocomentasobretemporadanaTurquia(Divulgação/Geçlerbirligi

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