Atacante brasileiro Sandro fala sobre boa temporada na Turquia

O atacante brasileiro Sandro comentou sobre o momento vivido na segunda divisão da Turquia. O jogador é um dos destaques da temporada do Gençlerbirligi, tendo marcado 10 gols e dado seis assistências na temporada 2021/22, na segunda divisão da Turquia.Sandro comentou sobre como foi sua adaptação ao futebol turco e as dificuldades que teve ao longo da primeira temporada dentro do clube:

- Mudou bastante, adaptação foi difícil quando cheguei faltava cinco meses para acabar a liga e o time estava na situação de rebaixamento, aí o clube precisava urgente de ganhar jogos, foi quando cheguei e fui logo jogando. Mas não conhecia o estilo de jogo daqui, quando foi quase no final da temporada que fui pegando o jeito, infelizmente caímos para a 2 divisão. Agora no inicio da temporada foi mais fácil pra mim, conhecia já o estilo e comecei do zero e foi aí que os gols foram saindo e assistência também. E com a minha dedicação de querer sempre melhorar.

Sandro também destacou a dificuldade da segunda divisão turca. Em meio aos bons números na temporada, o Gençlerbirligi não conseguiu o acesso para a SüperLig. Para ele, a cobrança dentro dos clubes é bastante forte.

+Clubes das Séries A e B assinam contraproposta da nova liga

- Acho que tudo tem cobrança, não vejo diferença se é primeira ou segunda em competição profissional, claro que existe os times com objetivos maiores e outros não. Mas a segunda liga Turca é muito competitiva , assim como a primeira.

Sandro participou de mais da metade dos gols da equipe, com os números que atingiu durante a temporada. Foram 16 participações diretas.