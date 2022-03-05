Atacante brasileiro que resgatou sogra de influencer na Ucrânia relata ao LANCE! como foi a fuga da guerra

Cerca de dois dias de fuga, viagem com pastores, resgate de uma ucraniana e acolhimento na Polônia. É possível que o roteiro dessa história caiba nas telas de cinema e o filme seria baseado na história real de Lucas Rangel, atacante do Vorskla Poltava. Em entrevista ao LANCE!, o atacante contou detalhes sobre sua saída da Ucrânia em meio a invasão russa.EXPLOSÃO DA GUERRANa manhã do último dia 24 de fevereiro, o brasileiro estava com outros companheiros de equipe em sua casa e recebeu a ligação do zagueiro Joonas, da Estônia, para deixar a Ucrânia por conta dos conflitos bélicos. Sem carro suficiente para todos os estrangeiros do Vorskla Poltava, o camisa 73 conseguiu a ajuda de um pastor e da esposa do líder religioso.

- O pastor avisou que estava saindo de Kharkiv e que estava indo até Lviv. Então eu disse que iria com ele. Quando eu cheguei na Ucrânia, ele nos convidou para visitar a igreja e fui com a minha família. Foi a partir daí que começamos a ter contato. Os dois são brasileiros, mas moram há oito anos no país e falam perfeitamente o russo. Ele iria até o final comigo, até a Polônia.

HISTÓRIA INUSITADAApós iniciar sua fuga, Rangel recebeu a ligação de um conhecido que havia visto uma publicação no Instagram de um influencer digital de viagens, o brasileiro Anderson Dias. O influencer, que possui residência nos Estados Unidos e tem uma namorada ucraniana, oferecia ajuda para quem resgatasse sua sogra na cidade de Kremenchuck. E o atacante não desperdiçou aquela oportunidade.

- Eu já estava na estrada quando o rapaz que participou da minha negociação junto ao meu empresário para me levar para o Vorskla viu a publicação e me ligou dizendo que uma pessoa havia prometido um voo fretado para quem resgatasse a sogra dele. Eu pensei que aquela chance iria facilitar a minha vida.Rangel e Tetyana, a sogra de Anderson Reprodução/Instagram)Embora Anderson tenha prometido tudo, os custos seriam arcados por Leonardo Freitas, um empresário amigo do brasileiro e que também mora nos Estados Unidos. A partir do momento do resgate da sogra, Rangel deu mais detalhes sobre a saída do quarteto da Ucrânia para a Polônia.

- Foram cerca de 30 horas na estrada e quando chegamos em Lviv, não dava mais para andar de carro. Decidimos andar por mais cinco horas até que chegamos ao portão da Ucrânia. Tentamos atravessar a fronteira com a sogra do Anderson, mas não tivemos êxito. O frio foi uma das dificuldades que encontramos. Tentamos até fazer uma fogueira para nos aquecer, mas não deu certo.

No frio do inverno do leste europeu e sem conseguir atravessar a fronteira, Rangel recebeu um conselho de Leonardo Freitas e conseguiu passar uma noite em um ônibus antes de conseguir deixar o país para a Polônia.

- Ele (Leonardo) nos deu a ideia de entrarmos em um ônibus, pois os veículos estavam com mais facilidade de passar pelo portão, uma vez que buscavam pessoas refugiadas de outras cidades. O ônibus não andava e saímos na manhã seguinte. Por conta do frio, deixamos a sogra do Anderson dentro do veículo, mas nós estávamos tão apavorados que decidimos ir a pé novamente.

ACOLHIMENTO NA POLÔNIAApós descerem do ônibus, Rangel, o pastor e a esposa do líder religioso conseguiram atravessar o portão da fronteira a pé, uma vez que a fila entre ucranianos e estrangeiros conseguiu ser organizada. Três horas depois, a sogra do influencer digital também conseguiu chegar ao local.

- A sensação de alívio ao atravessar a fronteira foi muito grande. Nós ficamos na casa de um brasileiro que é casado com uma polonesa. Eles nos ajudaram, deixaram a gente tomar um banho, fizeram uma comida bem boa para nós comermos. Deu para se sentir gente novamente. Nós nos sentimos refugiados, estranhos, pois parece que não temos parente, que não temos ninguém por nós - contou o atacante, que fez questão de agradecer a Rodrigo e a Poliana.

No dia seguinte, Rangel deixou a Polônia em um voo fretado com a sogra de Anderson e um grupo de jogadores brasileiros que haviam conseguido atravessar a fronteira. Chegando em Portugal, o brasileiro permaneceu em hotel e conseguiu chegar em Porto Alegre na última quinta-feira para reencontrar os filhos, a esposa e os pais.

FUTURO NO FUTEBOLAté a última sexta-feira, Rangel aguardava um posicionamento da Fifa para definir o seu futuro no esporte. A expectativa é de que a entidade suspenda os contratos dos atletas com os clubes ucranianos e, dessa forma, eles poderão negociar seus destinos com outras equipes.

- Já há bastante sondagem, mas agora é só esperar. Existem clubes na Finlândia, como o KuPS, onde eu cheguei, e há interessados do Cazaquistão também.

No entanto, o momento é de abraçar os familiares, rever os tios e se recuperar de todo o desgaste enfrentado para deixar um país em guerra. Se a história irá parar nos cinemas ou não, isso é outra história, mas a fuga e a sobrevivência de Rangel valem mais do que qualquer Oscar reconhecido pela Academia.