Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante brasileiro marca em estreia com vitória por clube turco

Davidson marcou um dos gols da vitória do Alanyaspor contra o Sivasspor, pela primeira rodada do Campeonato Turco...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 22:51

LanceNet

Crédito: Divulgação
Estreante no Campeonato Turco, o atacante brasileiro Davidson começou a caminhada no Alanyaspor da melhor maneira possível. Na primeira rodada da temporada 2020/2021 o atual vice-campeão venceu o Sivasspor, fora de casa, por 2 a 0, e o atacante não perdeu tempo para apresentar a sua veia de artilheiro.
Aos 21 minutos do primeiro tempo, Davidson recebeu bola em profundidade e na saída do goleiro e deu uma cavadinha de pé direito para abrir o placar.
- Estou muito feliz em estrear na liga turca com uma vitória fora de casa e o gol - escreveu Davidson nas redes sociais.
Aos 29 anos, Davidson vive o melhor momento na carreira. O jogador se transferiu para o Alanyaspor nesta janela proveniente do Vitória de Guimarães de Portugal. Pelo antigo clube, o atacante brasileiro disputou 83 jogos e marcou 20 gols, em duas temporadas. Desde que chegou na Turquia, Davidson vem chamando atenção da imprensa e torcida pelas boas atuações na pré-temporada.
O Alanyaspor está de olho na Liga Europa. O time tem estreia agendada para o dia 24 de setembro pela terceira fase eliminatória, ainda sem adversário definido. Enquanto isso, pelo Campeonato Turco, a volta aos gramados será no próximo sábado, quando recebe o Kayserispor, pela segunda rodada.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados