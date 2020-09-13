Atacante brasileiro marca em estreia com vitória por clube turco

Estreante no Campeonato Turco, o atacante brasileiro Davidson começou a caminhada no Alanyaspor da melhor maneira possível. Na primeira rodada da temporada 2020/2021 o atual vice-campeão venceu o Sivasspor, fora de casa, por 2 a 0, e o atacante não perdeu tempo para apresentar a sua veia de artilheiro.
Aos 21 minutos do primeiro tempo, Davidson recebeu bola em profundidade e na saída do goleiro e deu uma cavadinha de pé direito para abrir o placar.
- Estou muito feliz em estrear na liga turca com uma vitória fora de casa e o gol - escreveu Davidson nas redes sociais.
Aos 29 anos, Davidson vive o melhor momento na carreira. O jogador se transferiu para o Alanyaspor nesta janela proveniente do Vitória de Guimarães de Portugal. Pelo antigo clube, o atacante brasileiro disputou 83 jogos e marcou 20 gols, em duas temporadas. Desde que chegou na Turquia, Davidson vem chamando atenção da imprensa e torcida pelas boas atuações na pré-temporada.
O Alanyaspor está de olho na Liga Europa. O time tem estreia agendada para o dia 24 de setembro pela terceira fase eliminatória, ainda sem adversário definido. Enquanto isso, pelo Campeonato Turco, a volta aos gramados será no próximo sábado, quando recebe o Kayserispor, pela segunda rodada.