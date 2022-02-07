Atacante brasileiro festeja primeiro gol no retorno ao futebol albanês

Após curta passagem defendendo o Sporting Covilhã, de Portugal, o atacante Devid Silva retornou ao futebol da Albânia, onde foi destaque jogando pelo KS Kastrioti. O atleta brasileiro foi contratado recentemente pelo KF Tirana e já marcou o gol decisivo para a vitória da equipe contra o Skënderbeu, na partida que se encerrou com o placar de 3 a 2. - É sempre muito bom poder marcar gols. Para mim, que cheguei recentemente ao clube, isso traz uma confiança ainda maior para a sequência da temporada. Espero poder ajudar cada vez mais a equipe tentando sempre alcançar os objetivos dentro da temporada-, relatou Deivid. A equipe do jogador brasileiro lidera a competição. Com 43 pontos adquiridos, em 19 jogos disputados, o clube tem a ambição de ampliar a vantagem como o maior campeão nacional da sua nação. Devid Silva explicou sobre a busca por mais um título na história do KF Tirana.