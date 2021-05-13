Atacante brasileiro ex-Internacional é campeão com o Estoril de Portugal

Crédito: Estoril/Divulgação

Na sua primeira temporada pelo português Estoril Praia, de Cascais, o atacante brasileiro André Clóvis, de 23 anos, já deixou seu nome na história do clube. O jogador atuou em 23 dos 32 jogos da equipe na competição e balançou as redes seis vezes, ajudando na campanha que devolveu o clube à Primeira Liga e que também garantiu o título da Liga Pro com duas rodadas de antecedência.

Veja a tabela do PortuguêsO atacante, natural de São Paulo, foi revelado pelo Internacional, onde foi campeão do Brasileiro de Aspirantes em 2017. Em 2018, ele foi emprestado ao Portimonense e, no ano seguinte, ao Leixões. No ano passado, chegou ao Estoril em definitivo, mas ainda tem parte dos seus direitos ligados ao clube gaúcho.

O título da Segunda Liga foi confirmado na última rodada, no sábado (8), no empate em 1 a 1 com o Chaves. Mas ainda há dois compromissos pela frente. Neste domingo (16), André estará em campo com a camisa azul e ouro diante do Sporting de Covilhã, às 7h15min, no horário de Brasília. A última rodada será na quarta-feira (19), contra o Mafra.

O atacante, que veste a camisa 97, ano de seu nascimento, teve gols decisivos na campanha. Os últimos dois foram marcados na vitória por 3 a 2 sobre o Cova da Piedade, em março. Naquela partida, o Estoril perdia por 2 a 1 até os 44 minutos do segundo tempo, quando André empatou. A virada veio também com gol dele aos 53 minutos. Ele avalia como muito positiva a sua primeira temporada no clube e já projeta a disputa da Primeira Liga na temporada 2021/2022.