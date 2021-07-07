Atacante brasileiro ex-Figueirense é sondado para se naturalizar pela Líbia: 'Seria uma honra'

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Em boa fase no futebol da Líbia, o atacante Matheus pode seguir o caminho de muitos outros brasileiros e se naturalizar como cidadão de outro país para poder atuar pela seleção local. Esse é, pelo menos, o desejo da Federação de Futebol da Líbia, que demonstrou interesse na naturalização do jogador de 25 anos, que vem se destacando pelo Asswehly, clube do país do norte da África.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- Fiquei surpreso, mas muito grato pelo interesse da Federação da Líbia. Surgiu esse interesse da parte deles recentemente e iremos avaliar no final da temporada, daqui algumas semanas. Seria uma honra poder jogar pela Seleção daqui e poder ajudar o futebol da Líbia - afirmou Matheus, que já é considerado ídolo da torcida do Asswehly.

O atacante amazonense está em sua segunda passagem pelo futebol local. Revelado pelo Tarumã, do Amazonas, e com passagens por Nacional, Bahia e Figueirense, Matheus se transferiu pela primeira vez para o Asswehly no começo de 2018. Quando já era tratado como ídolo pelo clube de Misurata, cidade a 211km da capital Trípoli, precisou deixar o país no meio de 2019 devido à guerra dentro do país. Passou por Portugal e Kuwait antes de voltar à Líbia no primeiro semestre de 2021. O jogador se diz adaptado ao país.- A cultura é muito diferente, é um país árabe, muçulmano, mas já me sinto em casa aqui. Apesar de toda dificuldade do país, é um povo bem acolhedor, sou muito bem tratado pelas pessoas, pelos torcedores. Estou bem adaptado ao país, ao cotidiano. O povo aqui ama futebol também, são fanáticos. Eles gostam muito do futebol brasileiro. Acho que isso facilitou a adaptação. E eu me dei bem com os jogadores, com todo mundo - disse o jogador, antes de completar:

- Já falo bem árabe, me comunico bem com as pessoas. Isso ajudou nessa boa relação que tenho com torcedores, com outros jogadores e com a Federação.

O "Guerreiros do Mediterrâneo", como é conhecida a seleção da Líbia, inicia em agosto a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. A Líbia está no Grupo F, ao lado de Angola, Egito e Gabão. Apenas o líder do grupo avança para a próxima fase.