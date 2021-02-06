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Atacante brasileiro estreia no Azerbaijão e mira vaga na Liga Europa

Emprestado pelo FC Lviv ao Zira FK, Filipe Pachtmann estreia nas quartas de final da Copa do Azerbaijão. Objetivo é disputar a próxima Liga Europa...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 21:07

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 21:07

Crédito: Divulgação/Zira FK
Atleta do FC Lviv, da elite do futebol ucraniano, o centroavante brasileiro Filipe Pachtmann foi cedido por empréstimo à equipe do Zira FK e fez sua estreia pelo novo clube na última terça-feira, quando o jovem de 20 anos ajudou a equipe a bater o Netfçi Baku por 1 a 0 no jogo de ida da Copa local. A partida de volta será disputada neste domingo e o vencedor avança à semifinal.TABELA> Veja tabela e simulador da Liga Europa clicando aqui
GALERIA> Listamos 30 jogadores que só tem contrato até o fim de fevereiro no Brasil
- Conseguimos ganhar logo na minha estreia, o que foi muito bom para dar mais confiança. O projeto é chegar às finais das competições, ser campeão, nosso time tem totais condições de levar a Copa, campeonato onde estamos nas quartas de finais e largamos na frente no jogo de ida. Projeto é vencer o próximo jogo e depois avançar à final. No campeonato estamos em terceiro e projetamos ir até a última rodada brigando pelo título - disse o brasileiro.
De olho em uma sequência de jogos, Filipe Pachtmann revelou os motivos que o fizeram trocar a elite do futebol ucraniano pelo futebol do Azerbaijão. Além do projeto esportivo, o jovem aposta na classificação do Zira à próxima edição da Liga Europa. Atualmente terceiro colocado na Liga, o clube pode garantir uma vaga na competição europeia por meio do título da Copa ou se mantiver a terceira colocação na Liga Yuksak, o campeonato nacional.
- Um dos principais objetivos do clube e que me motivou muito a vir para cá é a briga por uma vaga na Europa League. Temos condições de brigar e chegar entre os três primeiros colocados que garantem vaga, assim como para o vencedor da Copa, onde estamos muito bem. Vamos buscar esses dois títulos e consequentemente disputar a Europa League na próxima temporada, se Deus quiser - completou.

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