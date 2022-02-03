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Atacante brasileiro encara jogo com frio de 4ºC e comemora vantagem do Gabala na Copa do Azerbaijão

A equipe venceu, na última quarta-feira, o Sumhgayit por 1 a 0 fora de casa. Raphael Alemão comemorou o resultado após a partida. O duelo de volta no dia 13 deste mês...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 12:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 12:58
O Gabala, do atacante brasileiro Raphael Alemão, conseguiu dar um passo importante na briga para chegar na semifinal da Copa do Azerbaijão. A equipe venceu, na última quarta-feira, o Sumhgayit por 1 a 0 fora de casa. O ex-jogador do Paraná comemorou o resultado após a partida. O duelo de volta no dia 13 deste mês.- Resultado muito importante no jogo de ida. Vamos com uma pequena vantagem para o jogo de volta em casa, mas temos que impor nosso estilo de atuar em casa também. Nada ainda está definido - disse Raphael.
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A vitória do Gabala foi em uma noite gelada com sensação térmica de 4ºC dentro de campo. Apesar do frio, o brasileiro nascido em Foz do Iguaçu, interior do Paraná, garante não ter sentido o clima.
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- Já estou acostumado. Estou há quase dois anos no país e é algo que me habituei. Temos que superar os obstáculos e buscar se sobressair - finalizou o atacante, que tem 13 jogos e quatro gols na temporada 2021/22.
Crédito: RaphaelAlemãodefendeascoresdoGabala,timedoAzerbaijão(Divulgação/Gabala

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