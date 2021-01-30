AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Atacante brasileiro do Newcastle pode ser punido por cortar o cabelo; entenda

Joelinton, revelado pelo Sport, teria desrespeitado protocolo sanitário contra Covid-19 ao ir a um salão de cabeleireiros...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 12:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2021 às 12:30
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
O atacante Joelinton pode ser punido pelo Newcastle nos próximos dias. O motivo? O brasileiro teria violado o protocolo sanitário contra Covid-19 ao cortar o cabelo em um salão.
+ Sergio Ramos perto de definir futuro, gigante inglês pode ser o destino de Mbappé… O Dia do MercadoO problema maior é que todos os salões de cabeleireiro e barbeiros na Inglaterra estão atualmente fechados por conta da pandemia da Covid-19. O atleta de 24 anos chegou a postar uma foto nas redes sociais do momento, mas deletou em seguida.
- Estamos decepcionados com a imagem compartilhada por Joelinton. Existem protocolos Covid-19 claros e o clube continua a orientar e educar seus jogadores sobre suas responsabilidades. O clube vai tomar as medidas adequadas internamente - disse um porta-voz do Newcastle United, citado pelas emissoras BBC e SkySports.+ Confira a tabela completa da Premier League
Apesar da polêmica, Joelinton foi relacionado para o confronto do Newcastle contra o Everton neste sábado. De acordo com a assessoria de imprensa do jogador, ele reconheceu que errou, mas não fará declarações uma vez que tudo será resolvido internamente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renomado consultor de gestão, Oscar Motomura morre aos 82 anos
Imagem de destaque
Decisão provisória da Justiça Eleitoral libera Gilvan da Federal para disputar eleições
Grupo Alibaba é um dos interessados em projeto de aeroporto logístico em Guarapari
Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados