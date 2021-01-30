Atacante brasileiro do Newcastle pode ser punido por cortar o cabelo; entenda

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O atacante Joelinton pode ser punido pelo Newcastle nos próximos dias. O motivo? O brasileiro teria violado o protocolo sanitário contra Covid-19 ao cortar o cabelo em um salão.

+ Sergio Ramos perto de definir futuro, gigante inglês pode ser o destino de Mbappé… O Dia do MercadoO problema maior é que todos os salões de cabeleireiro e barbeiros na Inglaterra estão atualmente fechados por conta da pandemia da Covid-19. O atleta de 24 anos chegou a postar uma foto nas redes sociais do momento, mas deletou em seguida.

- Estamos decepcionados com a imagem compartilhada por Joelinton. Existem protocolos Covid-19 claros e o clube continua a orientar e educar seus jogadores sobre suas responsabilidades. O clube vai tomar as medidas adequadas internamente - disse um porta-voz do Newcastle United, citado pelas emissoras BBC e SkySports.+ Confira a tabela completa da Premier League