Atacante brasileiro do Newcastle pode ser punido por cortar o cabelo; entenda

O atacante Joelinton pode ser punido pelo Newcastle nos próximos dias. O motivo? O brasileiro teria violado o protocolo sanitário contra Covid-19 ao cortar o cabelo em um salão.
+ Sergio Ramos perto de definir futuro, gigante inglês pode ser o destino de Mbappé… O Dia do MercadoO problema maior é que todos os salões de cabeleireiro e barbeiros na Inglaterra estão atualmente fechados por conta da pandemia da Covid-19. O atleta de 24 anos chegou a postar uma foto nas redes sociais do momento, mas deletou em seguida.
- Estamos decepcionados com a imagem compartilhada por Joelinton. Existem protocolos Covid-19 claros e o clube continua a orientar e educar seus jogadores sobre suas responsabilidades. O clube vai tomar as medidas adequadas internamente - disse um porta-voz do Newcastle United, citado pelas emissoras BBC e SkySports.+ Confira a tabela completa da Premier League
Apesar da polêmica, Joelinton foi relacionado para o confronto do Newcastle contra o Everton neste sábado. De acordo com a assessoria de imprensa do jogador, ele reconheceu que errou, mas não fará declarações uma vez que tudo será resolvido internamente.