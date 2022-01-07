Atacante brasileiro do Modena é um dos destaques na boa fase do time na Série C italiana

O Modena, equipe do atacante brasileiro Paulo Azzi, é a atual vice-líder da Série C do Campeonato Italiano, com 48 pontos e uma sequência de 12 vitórias consecutivas. O atacante, inclusive, atuou em 20 jogos pela equipe nesta temporada, tendo marcado seis gols e quatro assistências, ou seja, foi responsável diretamente por 50% dos gols enquanto esteve em campo.- Agradeço a Deus por este momento. Já faz sete anos que estou aqui e sempre busquei evoluir, e poder fazer uma temporada assim é uma alegria muito grande, sobretudo com o time vivendo um bom momento, porque não adiantaria de nada estar bem e o time também não estar. Estou feliz, mas quero melhorar e fechar bem esta temporada – disse Paulo.

Atualmente, o Modena divide a liderança com o Reggiana, com 48 pontos conquistados. Apesar do ótimo momento, Paulo diz que a equipe não pode perder a pegada.

- Muito contente com o momento do time, mas ao mesmo tempo, por mais que tenhamos 12 vitórias seguidas, não podemos abaixar o ritmo. Temos que voltar bem para essa segunda fase do campeonato e dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito. Daqui a pouco vamos ter um confronto direto com o Reggiana. Agora é voltar com a cabeça boa, dar sequência ao que já estávamos fazendo, para poder terminar bem essa temporada em busca do acesso – afirmou.

Natural de Bragança Paulista, Paulo Azzi tem 27 anos e começou a carreira no Paulista-SP, tendo atuado pela Copa Paulista em 2013. No ano seguinte, se transferiu para o futebol italiano, no AS Cittadella. O atacante, que retornou ao Brasil em 2014 para atuar no Tombense, está na sua terceira temporada consecutiva jogando na Itália.

Paulo Azzi volta à campo no próximo dia 15, às 10h30, quando enfrenta o Teramo, querendo ampliar ainda mais a sequência invicta da sua equipe.