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futebol

Atacante brasileiro comemora gol e mira acesso na Rússia

Allef Andrade tem sido decisivo nas últimas partidas e sonha em atuar na primeira divisão...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 11:50

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 11:50
Crédito: Brasileiro marcou gol da vitória do Baltika Kaliningrado (Divulgação/Baltika Kaliningrado
Na última quarta-feira, o Baltika Kaliningrado, da Rússia, equipe de Allef Andrade, conseguiu um importante resultado na busca por uma vaga na Premier League Russa da próxima temporada. O time do brasileiro venceu o Chertanovo, fora de casa, por 2 a 1. O atacante que marcou o segundo gol da sua clube e falou sobre a expectativa para as rodadas finais da competição.- Acredito que vai ser uma briga boa, uma briga até o final da competição. Porque nós temos chances e estamos bem colocados na tabela. Vamos seguir lutando, jogo a jogo, sempre tratando como uma decisão. Porque queremos colocar o Baltika na Premier League da próxima temporada - disse.
Allef teve um bom início de temporada, mas o atacante sofreu uma lesão no joelho e ficou afastado da equipe durante nove jogos. Allef marcou gol nos últimos dois duelos do Baltika. O brasileiro detalhou a temporada.
- Tive um bom início de temporada, marcando gols e ajudando a equipe. Mas, tive uma lesão no joelho e tive que parar por um período. Voltei, senti um pouco de falta de ritmo de jogo, o que é normal. Agora estou voltando à forma física ideal e ganhando confiança. Espero poder continuar ajudando os meus companheiros dentro de campo e buscar o nosso objetivo - concluiu.

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