Atacante brasileiro comemora gol e mira acesso na Rússia

Na última quarta-feira, o Baltika Kaliningrado, da Rússia, equipe de Allef Andrade, conseguiu um importante resultado na busca por uma vaga na Premier League Russa da próxima temporada. O time do brasileiro venceu o Chertanovo, fora de casa, por 2 a 1. O atacante que marcou o segundo gol da sua clube e falou sobre a expectativa para as rodadas finais da competição.- Acredito que vai ser uma briga boa, uma briga até o final da competição. Porque nós temos chances e estamos bem colocados na tabela. Vamos seguir lutando, jogo a jogo, sempre tratando como uma decisão. Porque queremos colocar o Baltika na Premier League da próxima temporada - disse.