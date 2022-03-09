Atacante brasileiro celebra ida para os Emirados Árabes e fala em crescimento pessoal e profissional

Após três temporadas no Spartak Trnava, da Eslováquia, o meia-atacante Saymon está de casa nova. O jogador de 20 anos de idade acertou sua transferência e passará a defender o Khor Fakkan FC, dos Emirados Árabes. Formado nas divisões de base do Avai, Saymon projeta uma evolução pessoal e profissional neste novo desafio.

- Encaro com muita alegria esse desafio. Acho que é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Um novo país, uma nova cultura e um passo a mais para o meu desenvolvimento. Estou muito empolgado. Estava vivendo uma boa fase, terminei o final do último ano em alta e tenho certeza que vou cumprir tudo que tracei para essa temporada - disse Saymon, completando.

- Acho que aos poucos vou conseguir meu espaço e naturalmente vou ganhar minhas oportunidades no time. Gosto de ser protagonista e líder das equipes. E aqui não vai ser diferente. Mas tudo dentro do seu tempo - concluiu.

Nas últimas três temporadas, Saymon esteve no futebol da Eslováquia e apesar da pouca idade, conquistou seu espaço no Spartak Trnava, que conseguiu a classificação para a Europa Conference League. A mudança nessa altura, após a consolidação no clube europeu, se dá pelo salto profissional que o meia-atacante crê que terá agora nos Emirados Árabes.

O empresário do jogador, Fabrício Pires, da Uplay Sports, revela que a mudança de ares foi possibilidade pelo projeto apresentado pelo Khorfakkan. A proposta casava diretamente com o planejamento feito pelo atleta e o staff para manter a evolução do jogador.

- O Saymon é um jogador muito centrado, muito comprometido e competitivo. E vai conseguir destaque novamente. A gente está seguindo um planejamento que traçamos em conjunto para a carreira dele. O Khorfakkan FC apresentou uma proposta, um projeto muito interessante, não só em termos financeiros, mas de desenvolvimento e crescimento para o atleta. Nós vimos a oportunidade do Saymon ampliar as qualidades técnicas e táticas dele nessa ida aos Emirados Árabes - afirmou.