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Atacante brasileiro celebra ida para os Emirados Árabes e fala em crescimento pessoal e profissional

Após três temporadas no futebol da Eslováquia, Saymon, de 20 anos, terá oportunidade de atuar nos Emirados Árabes Unidos...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 18:18

Publicado em 09 de Março de 2022 às 18:18

Após três temporadas no Spartak Trnava, da Eslováquia, o meia-atacante Saymon está de casa nova. O jogador de 20 anos de idade acertou sua transferência e passará a defender o Khor Fakkan FC, dos Emirados Árabes. Formado nas divisões de base do Avai, Saymon projeta uma evolução pessoal e profissional neste novo desafio.
- Encaro com muita alegria esse desafio. Acho que é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Um novo país, uma nova cultura e um passo a mais para o meu desenvolvimento. Estou muito empolgado. Estava vivendo uma boa fase, terminei o final do último ano em alta e tenho certeza que vou cumprir tudo que tracei para essa temporada - disse Saymon, completando.
- Acho que aos poucos vou conseguir meu espaço e naturalmente vou ganhar minhas oportunidades no time. Gosto de ser protagonista e líder das equipes. E aqui não vai ser diferente. Mas tudo dentro do seu tempo - concluiu.
Nas últimas três temporadas, Saymon esteve no futebol da Eslováquia e apesar da pouca idade, conquistou seu espaço no Spartak Trnava, que conseguiu a classificação para a Europa Conference League. A mudança nessa altura, após a consolidação no clube europeu, se dá pelo salto profissional que o meia-atacante crê que terá agora nos Emirados Árabes.
O empresário do jogador, Fabrício Pires, da Uplay Sports, revela que a mudança de ares foi possibilidade pelo projeto apresentado pelo Khorfakkan. A proposta casava diretamente com o planejamento feito pelo atleta e o staff para manter a evolução do jogador.
- O Saymon é um jogador muito centrado, muito comprometido e competitivo. E vai conseguir destaque novamente. A gente está seguindo um planejamento que traçamos em conjunto para a carreira dele. O Khorfakkan FC apresentou uma proposta, um projeto muito interessante, não só em termos financeiros, mas de desenvolvimento e crescimento para o atleta. Nós vimos a oportunidade do Saymon ampliar as qualidades técnicas e táticas dele nessa ida aos Emirados Árabes - afirmou.
Crédito: FabrícioPires(AgentedoatletaeSaymon(Foto:Divulgação)

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