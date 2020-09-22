Atacante brasileiro celebra acerto com o Gil Vicente: 'Ótima escolha'

Crédito: Divulgação/Gil Vicente

O Gil Vicente, que teve seu jogo contra o Sporting adiado na primeira rodada do Campeonato Português, segue se reforçando para a temporada. O mais novo jogador do clube é o atacante Renan Oliveira.

O brasileiro chega por empréstimo de um ano junto ao FC Lviv, da Ucrânia, com opção de compra para o Gil Vicente ao fim da temporada). Renan falou sobre a oportunidade de jogar em Portugal.

- É minha primeira passagem em Portugal. A expectativa é a melhor possível. Natural que tem toda uma adaptação a um novo elenco, a própria Liga. Mas o idioma vai ser um facilitador. Fiz uma ótima escolha - afirmou.

Renan, que marcou oito gols e deu duas assistências na temporada passada, sendo um dos principais brasileiros na Ucrânia, falou dos preparativos para o duelo com o Portimonense, que acontece neste domingo, às 12h (de Brasília).