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futebol

Atacante brasileiro celebra acerto com o Gil Vicente: 'Ótima escolha'

Renan Oliveira, que pertence ao FC Lviv (UCR), ficará emprestado por um ano ao clube português, que tem a opção de compra ao fim da temporada 2020/2021
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Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 16:08
Crédito: Divulgação/Gil Vicente
O Gil Vicente, que teve seu jogo contra o Sporting adiado na primeira rodada do Campeonato Português, segue se reforçando para a temporada. O mais novo jogador do clube é o atacante Renan Oliveira.
O brasileiro chega por empréstimo de um ano junto ao FC Lviv, da Ucrânia, com opção de compra para o Gil Vicente ao fim da temporada). Renan falou sobre a oportunidade de jogar em Portugal.
- É minha primeira passagem em Portugal. A expectativa é a melhor possível. Natural que tem toda uma adaptação a um novo elenco, a própria Liga. Mas o idioma vai ser um facilitador. Fiz uma ótima escolha - afirmou.
Renan, que marcou oito gols e deu duas assistências na temporada passada, sendo um dos principais brasileiros na Ucrânia, falou dos preparativos para o duelo com o Portimonense, que acontece neste domingo, às 12h (de Brasília).
- Estamos trabalhando muito forte para estrearmos bem. Estou empenhado em alcançar minhas metas pessoais e do clube na temporada. Será uma caminhada com muitos desafios, mas o clube manteve uma boa base. Chegou para somar e ajudar - finalizou.

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