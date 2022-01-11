Atacante brasileiro Bruno Mendes acerta retorno ao Cerezo Osaka

“Vamos, vamos, Bruno Mendes! Hoje vai ter gol do Bruno Mendes!”. A torcida do Cerezo Osaka vai poder cantar novamente nas arquibancadas a música que criou para o atacante. O brasileiro, que fez duas ótimas temporadas pelo clube em 2019 e 2020, sendo artilheiro do time, acertou seu retorno ao clube que lhe abriu as portas no futebol japonês.- Estou muito honrado por voltar a vestir a camisa do Cerezo. Foi o time que me abriu as portas no Japão. Fui muito feliz nas duas temporadas que joguei aqui, tivemos bons resultados e recebi um carinho enorme por parte dos torcedores. Não vejo a hora de entrar em campo novamente com essa camisa, de marcar gols e ouvir a torcida cantando a música que fizeram pra mim. Não posso deixar de agradecer a todos do Avispa Fukuoka, que me trataram muito bem enquanto estive lá. Fizemos uma campanha marcante após o acesso como vice-campeões da J-League 2 - agradeceu.