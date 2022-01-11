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futebol

Atacante brasileiro Bruno Mendes acerta retorno ao Cerezo Osaka

Depois de atuar pelo Avispa Fukuoka na temporada passada, jogador retorna ao time que lhe abriu as portas no futebol japonês
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LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 13:40

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 13:40

“Vamos, vamos, Bruno Mendes! Hoje vai ter gol do Bruno Mendes!”. A torcida do Cerezo Osaka vai poder cantar novamente nas arquibancadas a música que criou para o atacante. O brasileiro, que fez duas ótimas temporadas pelo clube em 2019 e 2020, sendo artilheiro do time, acertou seu retorno ao clube que lhe abriu as portas no futebol japonês.- Estou muito honrado por voltar a vestir a camisa do Cerezo. Foi o time que me abriu as portas no Japão. Fui muito feliz nas duas temporadas que joguei aqui, tivemos bons resultados e recebi um carinho enorme por parte dos torcedores. Não vejo a hora de entrar em campo novamente com essa camisa, de marcar gols e ouvir a torcida cantando a música que fizeram pra mim. Não posso deixar de agradecer a todos do Avispa Fukuoka, que me trataram muito bem enquanto estive lá. Fizemos uma campanha marcante após o acesso como vice-campeões da J-League 2 - agradeceu.
Pelo Avispa Fukuoka, Bruno Mendes atuou 19 vezes no campeonato nacional, marcando quatro gols. A equipe fez uma campanha marcante após subir da segunda divisão, terminando na oitava posição. Neste momento, o atacante cumpre o período de quarentena antes de iniciar os trabalhos com a nova/velha equipe.
Crédito: BrunoMendesretornouaoCerezoOsaka(Divulgação/CerezoOsaka

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