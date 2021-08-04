Atacante brasileiro avalia bom desempenho na Líbia: 'Conseguimos recuperar o futebol do time'

Crédito: Divulgação/Asswehly

Na última semana chegou ao fim a temporada 2020/21 do futebol na Líbia. E um jogador brasileiro terminou o campeonato local em alta. O atacante Matheus, do Asswehly, fez uma boa competição e foi um dos principais destaques do clube do país do norte da África. Foram seis gols marcados e duas assistências em 11 partidas. O jogador de 24 anos ajudou o time a se recuperar no campeonato e subir da penúltima posição e terminar na sexta colocação.

Veja a tabela do Inglês- Quando eu voltei para a Líbia o time não estava em uma fase muito boa. Mas depois as coisas se encaixaram e começaram a acontecer. Fiquei muito feliz com meu desempenho individual e também com a melhora do time. Consegui contribuir um pouco para isso, mas o mais importante foi que o coletivo começou a render melhor. Fizemos uma boa campanha de recuperação e terminamos o campeonato na parte de cima da tabela. Demos o nosso melhor - afirmou Matheus.

As boas atuações de Matheus, que foi revelado pelo Tarumã, do Amazonas, e tem passagens por clube como Bahia e Figueirense e está na sua segunda passagem pela Líbia, renderam uma sondagem por parte da federação local sobre o interesse do jogador em se naturalizar e atuar pela seleção do país.