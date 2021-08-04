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Atacante brasileiro avalia bom desempenho na Líbia: 'Conseguimos recuperar o futebol do time'

Matheus marcou um total de seis gols e deu duas assistências em 11 partidas pelo Asswehly, da Líbia
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Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 14:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 14:37
Crédito: Divulgação/Asswehly
Na última semana chegou ao fim a temporada 2020/21 do futebol na Líbia. E um jogador brasileiro terminou o campeonato local em alta. O atacante Matheus, do Asswehly, fez uma boa competição e foi um dos principais destaques do clube do país do norte da África. Foram seis gols marcados e duas assistências em 11 partidas. O jogador de 24 anos ajudou o time a se recuperar no campeonato e subir da penúltima posição e terminar na sexta colocação.
Veja a tabela do Inglês- Quando eu voltei para a Líbia o time não estava em uma fase muito boa. Mas depois as coisas se encaixaram e começaram a acontecer. Fiquei muito feliz com meu desempenho individual e também com a melhora do time. Consegui contribuir um pouco para isso, mas o mais importante foi que o coletivo começou a render melhor. Fizemos uma boa campanha de recuperação e terminamos o campeonato na parte de cima da tabela. Demos o nosso melhor - afirmou Matheus.
As boas atuações de Matheus, que foi revelado pelo Tarumã, do Amazonas, e tem passagens por clube como Bahia e Figueirense e está na sua segunda passagem pela Líbia, renderam uma sondagem por parte da federação local sobre o interesse do jogador em se naturalizar e atuar pela seleção do país.
- Fiquei muito contente com a sondagem e o interesse deles. Tenho um carinho muito grande pela Líbia e pelo povo daqui e seria uma honra representar o país. Agora com o fim da temporada nós devemos conversar e ver se é viável - finalizou Matheus.

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