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futebol

Atacante Arthur Chamonge assina primeiro contrato profissional com o Avaí

Jogador de 19 anos de idade tinha vínculo referente a um atleta de base...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 16:20
O Avaí anunciou nesta semana (03) a renovação contratual doatacante Arthur Chamonge, de 19 anos, que atua pelo time Sub-20 do Leão. O vínculo anterior era referente a um atleta de base e se estendia até setembro deste ano. Agora, ele firmou seu primeiro contrato profissional, com validade até o final de 2024.>Libra: detalhes sobre a criação da nova Liga Brasileira de ClubesComo era de se esperar, o atleta não escondeu a felicidade com o passo dado em sua trajetória, demonstrando profundo agradecimento pelo clube Azzurra e tendo especial motivação para buscar novos feitos:
- É um momento mágico para mim. Desde criança, sempre tive o sonho de ser um atleta profissional e hoje este sonho se torna realidade. Vejo isso como um grande passo na minha carreira. Agradeço ao Avaí pela confiança no meu trabalho e a todos que me apoiaram na minha trajetória e fizeram parte desta realização. Vou seguir trabalhando forte todos os dias para honrar este manto edar muitas alegrias à torcida do Avaí.
Natural de Ipatinga, cidade do interior de Minas Gerais, o jovem teve passagens pela base da Portuguesa Santista e do Santos, entre 2014 e 2018. Após deixar o Peixe, Arthur chegou a treinar em um campinho com traves de madeira construído pelo próprio avô emseu sítio, em Minas, para manter a forma física até encontrar um novo clube.
Já em 2019, Arthur Chamonge fez um teste para integrar as categorias de base do Avaí e foi aprovado. Desde então, foi campeão do Catarinense Sub-20 e semifinalista da Copa do Brasil da categoria no ano passado.
Atualmente, a equipe disputa a Copa Santa Catarina onde, na primeira rodada do torneio, o Avaí venceu o Criciúma fora de casa por 2 a 0. O próximo desafio é contra o Hercílio Luz, na próxima terça-feira (10), no Centro de Formação de Atletas do Avaí, em Florianópolis. O Avaí divide a liderança do Grupo 1 com o Barra, o Camboriú e o próprio Hercílio Luz, todos com três pontos conquistados.
O Campeonato Catarinense e a Copa do Brasil Sub-20 estão previstos para iniciar no segundo semestre
Crédito: Atletatemnovoacordoválidoaté2024(Divulgação/AvaíFC

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