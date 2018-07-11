Atacante Andinho escolhe o Serra de olho na Série D e Copa do Brasil

Em 2019, o Serra vai representar o Espírito Santo na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro, após o título Estadual no primeiro semestre. E esse calendário cheio foi um dos fatores para o atacante Andinho escolher jogar pelo Tricolor Serrano, na Copa ES 2018.

Destaque do Rio Branco na campanha do título da Série B do Campeonato Capixaba, o veloz jogador acredita que fazendo uma boa Copa Espírito Santo pode ser determinante para a sua permanência no elenco que será montado para jogar as competições nacionais.

O atacante Andinho vai vestir a camisa do Serra na Copa ES e em 2019 Crédito: Arquivo pessoal

"O ótimo calendário do Serra pesou na decisão de ir para o clube. Por mais que seja apenas no ano que vem, que o time vai jogar a Copa do Brasil, a Série D, é uma oportunidade de estar jogando bem e mostrando o meu talento. Isso abre as portas para a possibilidade de eu estar podendo renovar o meu contrato para o ano que vem e jogar essas competições que são vitrines nacionais."

Primeira vez no Serra

No futebol capixaba, o atacante Andinho já atuou no Doze, Vitória-ES, Rio Branco VN e recentemente foi campeão da Série B pelo Rio Branco-ES. Apesar de ser a primeira vez que vai vestir a tradicional camisa do Serra, o jogador diz estar à vontade com a comissão técnica.

"O professor Charles (de Almeida) me deu muitas oportunidades nessa reta final, conheço o Wallace (Pessanha), que é o preparador físico... É um ambiente que estou familiarizado. Então, apesar de ser a minha primeira passagem pelo Serra, não estarei começando do zero. Tudo isso também foi determinante para eu escolher o Serra e estou muito feliz."

Copa Espírito Santo 2018

Integrante da Chave A, ao lado de Sport, São Mateus, Real Noroeste e Linhares, que será rival do Serra na estreia, dia 21, às 15h. O local da partida ainda não foi definido, com o mando de campo da Coruja.