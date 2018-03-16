Atacante Andinho elogia elenco do Rio Branco e destaca força do grupo

Um dos reforços do Rio Branco para temporada 2018, o atacante Andinho chega ao clube cheio de motivação e avisa: Vamos brigar pelo título. O jovem de 23 anos se destacou com a camisa do semifinalista Doze no ano passado, e desde o início da preparação treina com o elenco capa-preta.

O grupo iniciou os treinamentos no dia 20 de fevereiro, e de acordo com o atleta, os trabalhos estão sendo feitos da melhor forma possível. Nossa comissão técnica é bastante competente e tem trabalhado firme para que possamos chegar bem na estreia, tanto fisicamente, como mentalmente, disse.

A média de idade do elenco alvinegro é de 21 anos, e mesmo sendo jovem, Andinho é um dos nomes mais rodados do grupo. Tenho sempre conversado com o Rhamon, falando que temos muita qualidade no grupo. Se conseguirmos manter essa união, nosso elenco chegará muito longe. Os reforços que chegarem vão vir para somar e serão muito bem recebido por todos nós jogadores.