Atacante Alvaro acerta com time do Azerbaijão

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O atacante Alvaro Tavares acertou sua transferência do FC Lviv da Ucrânia para o Keshla do Azerbaijão. O contrato do jogador com o clube da “Terra do Fogo” será por uma temporada.– O clube tem um projeto muito legal. Espero ser útil e importante para o time, e permanecer por mais tempo aqui - explica o brasileiro. - Estou muito feliz pelo acerto com o Keshla. É um clube com uma estrutura muito boa. Espero fazer sucesso por aqui e deixar meu nome marcado na história do clube. Fui recebido com muito carinho por todos – diz o jogador.

Alvaro nasceu em São Miguel (SP) no dia 10 de março de 1995. Ele atuou nas categorias de base pelo Nacional e pelo Ecus, de Suzano. No profissional, o camisa 10 jogou no União Mogi, Monte Azul, Francana e FC Lviv. Na carreira, ele tem 51 jogos e 5 gols marcados.

Alvaro iniciou sua carreira no Nacional (SP) até se profissionalizar pelo Ecus Suzano para disputar o Campeonato Paulista sub-20. Passou pelo União Mogi em 2017 para disputa do Paulistão da 2ª divisão, onde marcou 7 gols e deu 8 assistências. Após isso, assinou contrato de 2 anos com o Monte Azul (SP), onde disputou 9 jogos. Depois, foi emprestado ao Francana (SP), onde atuou em 5 jogos e marcou um gol.