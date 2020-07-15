Atacante alemão autor de dois gols do 7 a 1 está sem clube na Europa

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O atacante alemão André Schurrle e o Borussia Dortmund optaram pela rescisão de contrato, apesar do jogador ter vínculo com a equipe aurinegra por mais uma temporada. O atleta de 29 anos não estava sendo aproveitado no time alemão e passou a última temporada emprestado ao Spartak Moscou.

- Foram tempos com altos e baixos, mas também uma experiência valiosa a nível do futebol e particular - disse o atacante aos canais oficiais do clube.