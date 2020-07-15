Atacante alemão autor de dois gols do 7 a 1 está sem clube na Europa

O atacante alemão André Schurrle e o Borussia Dortmund optaram pela rescisão de contrato, apesar do jogador ter vínculo com a equipe aurinegra por mais uma temporada. O atleta de 29 anos não estava sendo aproveitado no time alemão e passou a última temporada emprestado ao Spartak Moscou.
- Foram tempos com altos e baixos, mas também uma experiência valiosa a nível do futebol e particular - disse o atacante aos canais oficiais do clube.
Schurrle surgiu no Mainz e passou por Bayer Leverkusen, Chelsea e Wolfsburg antes de chegar ao Borussia Dortmund em 2016, mas em 51 jogos, o atacante marcou apenas oito gols e deu 10 assistências. O alemão também foi autor de dois tentos na histórica goleada da Alemanha sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014.