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Atacante Ademir é anunciado pelo Atlético-MG para 2022

O jogador foi confirmado pelo Galo, que o contratou no meio de 2021 e acertou vínculo até ...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2022 às 16:14

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 16:14

Depois de fazer um pré-contrato com o Atlético-MG enquanto estava no América-MG, o Galo anunciou a contratação do atacante Ademir para a temporada de 2022. O jogador de 26 anos, acertou contrato com o clube até dezembro de 2024 e vai reforçar o time alvinegro depois de se destacar no Coelho. Ademir chegou ao Atlético-MG sem custos depois de ficar sem contrato com o Coelho no meio do ano passado, podendo, assim, assinar um pré-acordo com o Galo. Ademir foi um dois dos destaques do futebol brasileiro na última temporada, marcando 17 gols pelo Coelho e sendo decisivo para a boa campanha americana no ano, inclusive com uma vaga na Libertadores deste ano. O jogador foi aprovado nos exames médicos e disse as primeiras palavras como reforço do Galo. - Muito feliz por fazer parte (do clube). Sensação incrível, um sonho que realizo. Tenho certeza que vou ser muito feliz neste clube. Vamos colher muitos frutos que a gente vai ter nesta sequência de trabalho juntos - disse à TV Galo Ademir, conhecido, como Fumacinha.

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