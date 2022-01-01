Atacante Ademir é anunciado pelo Atlético-MG para 2022

Depois de fazer um pré-contrato com o Atlético-MG enquanto estava no América-MG, o Galo anunciou a contratação do atacante Ademir para a temporada de 2022. O jogador de 26 anos, acertou contrato com o clube até dezembro de 2024 e vai reforçar o time alvinegro depois de se destacar no Coelho. Ademir chegou ao Atlético-MG sem custos depois de ficar sem contrato com o Coelho no meio do ano passado, podendo, assim, assinar um pré-acordo com o Galo. Ademir foi um dois dos destaques do futebol brasileiro na última temporada, marcando 17 gols pelo Coelho e sendo decisivo para a boa campanha americana no ano, inclusive com uma vaga na Libertadores deste ano. O jogador foi aprovado nos exames médicos e disse as primeiras palavras como reforço do Galo. - Muito feliz por fazer parte (do clube). Sensação incrível, um sonho que realizo. Tenho certeza que vou ser muito feliz neste clube. Vamos colher muitos frutos que a gente vai ter nesta sequência de trabalho juntos - disse à TV Galo Ademir, conhecido, como Fumacinha.