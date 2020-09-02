Astro português diz que Benfica, com a chegada de Jesus, está mais forte

O meia Bruno Fernandes por anos defendeu o Sporting de Lisboa. Desde 2020 está no Manchester United, onde brilha intensamente e é considerado o grande responsável pela recuperação do time na metade final da Premier League inglesa. Ex-comandado de Jorge Jesus, ele comentou em entrevista ao jornal Português 'A Bola' sobre a chegada do treinador ao time do Benfica. Sem esquecer as raízes sportinguistas ("Tomara que as Águias não vençam nada em Portugal") ele acredita que, com o Mister, o time ganhará muita força.- Depois de Jorge Jesus ter ido para o Flamengo, fiquei mais do que à espera de que ele voltasse para Portugal. Agora, se era para o Benfica ou para outro lado qualquer não fazia ideia. Obviamente o time benfiquista ficou mais forte com ele, mas espero que não consiga conquistar grandes coisas, pelo menos em Portugal. Se na Europa conquistar, muito bem para o país. Mas, em Portugal, prefiro que não conquiste - disse Bruno Fernandes.