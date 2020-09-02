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futebol

Astro português diz que Benfica, com a chegada de Jesus, está mais forte

Apoiador do Manchester United diz que ex-tecnico do Flamengo chega para alavancar a qualidade do elenco benfiquista e pode levar o time longe nos torneios internacionais
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Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 23:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 23:52
Crédito: Bruno Fernandes (ex-Sporting brilha no Manchester UNited (LINDSEY PARNABY / AFP)
O meia Bruno Fernandes por anos defendeu o Sporting de Lisboa. Desde 2020 está no Manchester United, onde brilha intensamente e é considerado o grande responsável pela recuperação do time na metade final da Premier League inglesa. Ex-comandado de Jorge Jesus, ele comentou em entrevista ao jornal Português 'A Bola' sobre a chegada do treinador ao time do Benfica. Sem esquecer as raízes sportinguistas ("Tomara que as Águias não vençam nada em Portugal") ele acredita que, com o Mister, o time ganhará muita força.- Depois de Jorge Jesus ter ido para o Flamengo, fiquei mais do que à espera de que ele voltasse para Portugal. Agora, se era para o Benfica ou para outro lado qualquer não fazia ideia. Obviamente o time benfiquista ficou mais forte com ele, mas espero que não consiga conquistar grandes coisas, pelo menos em Portugal. Se na Europa conquistar, muito bem para o país. Mas, em Portugal, prefiro que não conquiste - disse Bruno Fernandes.

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