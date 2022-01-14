Aston Villa x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Recém-chegado ao Aston Villa, Phillppe Coutinho já pode estrear neste sábado pela equipe inglesa. Contudo, o primeiro jogo do meia pelos Villans já é uma pedreira, contra o gigante Manchester United. Em crise interna, os Red Devils querem uma vitória sobre a equipe de Steven Gerrard para se aproximar do G-4 da Premier League.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal

O Manchester United vive momento complicado na temporada, apenas na sétima posição do Campeonato Inglês e com vestiário conturbado. Mesmo após a troca de Ole Gunnar Solskjaer por Ralf Rangnick, o clima não melhorou no clube. Na última segunda-feira, as equipes se enfrentaram pela Copa da Inglaterra, e os Red Devils venceram por 1 a 0.

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- Bem, pelo menos sabemos por experiência qual será o desafio e como eles estão jogando. Também sabemos que fomos capazes de vencê-los em um jogo difícil e apertado. Agora trata-se de mostrar o melhor desempenho possível, trazendo o melhores jogadores possíveis e melhor desempenho em campo para vencer o jogo no Villa Park - disse Rangnick, em coletiva.

FICHA TÉCNICA:Aston Villa x Manchester United

Campeonato Inglês - Rodada 22Data e horário: 15/1/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: Villa Park (ING)Árbitro: David CooteOnde assistir: Star+

Provável escalação do Aston Villa:Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Ramsey, Luiz, Sanson; Buendia, Watkins, Coutinho. Técnico: Steven Gerrard

Provável escalação do Manchester United:De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Telles; Fred, Matic; Greenwood, Fernandes; Ronaldo, Cavani. Técnico: Ralf Rangnick