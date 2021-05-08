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futebol

Aston Villa x Manchester United: onde assistir e prováveis escalações

Vitória da equipe do Manchester United pode ajudar a garantir a classificação para a Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 18:48

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 18:48

Crédito: OLI SCARFF / AFP
Neste domingo, o Aston Villa recebe o Manchester United no Villa Park, na cidade de Birmingham, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que ocorre às 10:05h (de Brasília), é importante para os Red Devills se classificarem à Champions League.
Veja a tabela do InglêsO Aston Villa, que ocupa a 11ª colocação do Campeonato Inglês com 48 pontos somados em 33 partidas, segue longe da classificação para uma competição continental. Ainda assim, a equipe de Dean Smith quer melhorar a sua posição na tabela.
- Ele (Grealish) está na grama recuperando o ferimento, então ele está voltando. Este jogo é muito cedo para ele. Ele começa a treinar com o grupo amanhã, então é muito cedo para colocá-lo contra o Manchester United. Como eu já disse muitas vezes, queremos ele de volta o mais rápido possível, mas temos que fazer isso direito - disse Dean Smith, treinador do Aston Villa.
Vice-líder do Campeonato Inglês com 67 pontos em 33 partidas, o Manchester United está longe do título, mas segue perto da classificação para a Champions League. Os Red Devills estão na final da Europa League, mas ainda seguem focados no Inglês.
- Não é como se nós apenas jogássemos os brinquedos do carrinho e sentíssemos pena de nós mesmos. Não é assim que somos. Mas eu tive que expressar o quão infeliz estou com a forma como eles podem arriscar lesões para os jogadores. É disso que eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar deles - disse Solskjaer.FICHA TÉCNICAASTON VILLA x MANCHESTER UNITED - Campeonato Inglês - 35ª rodada
Data e horário: 09/05/2021, às 10:05h (de Brasília)Local: Villa Park, em Birmingham (ING)Árbitro: Chris KavanaghAssistentes: Constantine Hatzidakis e Sian Massey-EllisOnde assistir: FOX Sports
ASTON VILLA (Treinador: Dean Smith)Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Mings e Targett; Douglas Luiz, McGinn e Barkley; Traoré, El Gazhi e Watkins.
MANCHESTER UNITED (Treinador: Ole Gunnar Solskjaer)Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Luke Shaw; McTominay, Fred e Bruno Fernandes, Pogba e Rashford; Greenwood.
Desfalques: Jones, Martial, Romero e James (lesionados).

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