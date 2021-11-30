  Aston Villa x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
Aston Villa x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Manchester City busca manter sequência de vitórias e segue sonhando com o título do Campeonato Inglês. Por outro lado, Gerrard tem grande início com o Aston Villa...
LanceNet

30 nov 2021 às 11:23

O Manchester City viaja para encarar o Aston Villa nesta quarta-feira, às 17h15 (horári ode Brasília), pela Premier League. O clube de Pep Guardiola sonha com a liderança do Campeonato Inglês, mas sabe que irá encarar um rival duro desde a chegada de Steven Gerrard.COMPROMISSO DIFÍCIL- Quando você é um novo treinador, todos dão um passo à frente para convencê-lo e pois isso o Aston Villa conquistou dois grandes resultados contra o Brighton e o Crystal Palace. Nós estamos viajando e posso imaginar que enfrentaremos o rival mais duro possível - disse Pep Guardiola, comandante do Manchester City.
GRANDE INÍCIO DE TRABALHO​Steven Gerrard foi apresentado como novo técnico do Aston Villa no último dia 11 de novembro, no período em que a Premier League estava parada por conta da Data Fifa. Em suas duas primeiras partidas, o comandante conquistou duas grandes vitórias, sua equipe anotou quatro gols e sofreu apenas um tento.
FICHA TÉCNICA:Aston VIlla x Manchester City
Data e horário: 1/12/2021, às 17h15 (de Brasília)Local: Villa Park, em Birmingham (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ASTON VILLA (Técnico: Steven Gerrard)Martinez; Cash, Konsa, Mings e Targett; McGinn, Douglas Luiz e Ramsey; Buendia, Ings e Watkins
Desfalques: Trezeguet e Bertrand Traoré (machucados). Casemiro (suspenso)
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Cancelo, Dias, Stones e Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri e Gundogan; Mahrez, Jesus e Sterling
Desfalques: Ferran Torres (machucado). Aymeric Laporte (suspenso)
