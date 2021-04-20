Aston Villa x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

Pela 32ª rodada da Premier League, o Aston Villa recebe o Manchester City, nesta quarta-feira, às 16h15 (de Brasília). A equipe de Guardiola tem a oportunidade de se manter isolada na liderança com uma vitória.
Antes da partida, Guardiola foi questionado sobre a Superliga, mas garantiu foco total no Aston Villa.- Os jogadores têm que se concentrar no Aston Villa. É um problema mundial e precisa ser esclarecido por que essas equipes estão dentro e outras não. Como o Ajax, que tem quatro ou cinco Champions League. Eles têm que esclarecer isso.
FICHA TÉCNICAAston Villa x Manchester CityData e horário: 21/04/2021, às 16h15 (de Brasília)Local: Villa Park (Birmingham, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESAston VillaEmiliano Martínez; Cash, Konsa, Tyrone Mings e Targett; McGinn, Nakamba e Douglas Luiz; Bertrand Traoré, Trezeguet e Watkins.
Manchester CityEderson; Walker, Stones, Rúben Dias e João Cancelo; Fernandinho e Gündogan; Riyad Mahrez, Bernardo Silva e Phil Foden; Gabriel Jesus.