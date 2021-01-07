Aston Villa x Liverpool: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Liverpool saiu massacrado no último jogo contra o Aston Villa (CATHERINE IVILL / POOL / AFP

O Liverpool viaja para encarar o Aston Villa nesta sexta-feira pela Copa da Inglaterra, às 16h45 (horário de Brasília). A última vez que o time de Jurgen Klopp enfrentou o rival fora de casa sofreu uma derrota histórica por 7 a 2 para a equipe de Dean Smith. Os Reds não vivem um bom momento na Premier League e a partida é eliminatória, então quem vencer, se classifica para a fase seguinte.Importância

- Eu não acho que demos sorte no sorteio do confronto, mas sempre levamos muito a sério. Não podemos esquecer da intensidade deste período. Nós somos profissionais do futebol e temos que vencer os jogos. É uma competição importante e vamos tentar conquistá-la. Sobre o momento, é óbvio que cada vitória nos ajuda, isso é claro, e é o que tentamos fazer - avaliou Klopp.

Fracassos

Na última temporada, ambos os times fracassaram cedo na FA Cup, o torneio de futebol mais antigo do mundo. O Aston Villa, que na época brigava para não ser rebaixado no Campeonato Inglês, caiu para o Fulham na 3ª rodada, enquanto o Liverpool foi eliminado para o Chelsea na 5ª rodada da competição. Ambos querem melhorar seus desempenhos e lutar por título.

FICHA TÉCNICA:Aston Villa x Liverpool

Data e horário: 8/1/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Villa Park, em Birmingham (ING)Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ASTON VILLA (Técnico: Dean Smith)Heaton; Guilbert, Mings, Hause e Taylor; Hourihane e Nakamba; Barkley, Ramsey e El Ghazi; Watkins.

Desfalques: Wesley e Trezeguet (machucados).

LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Kelleher; Williams, Rhyan Williams, Phillips e Milner; Jones e Thiago; Oxlade-Chamberlain; Minamino, Origi e Shaqiri.