Aston Villa x Arsenal: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Neste sábado, o Aston Villa recebe o Arsenal pela 30ª rodada da Premier League. Fora de casa, os Gunners buscam uma vitória para seguirem no G4 da tabela, enquanto o Villa, em meio de tabela, não tem muito pelo o que brigar no campeonato. O confronto, no Villa Park, está marcado para às 09h30.COMO CHEGAM AS EQUIPESApós conquistar três boas vitórias consecutivas na Premier League, com nove gols marcados e nenhum sofrido, o Aston Villa perdeu para o West Ham fora de casa por 2 a 1. Enquanto o Arsenal também vinha de bons resultados, mas acabou sendo derrotado pelo Liverpool por 2 a 0.
VILLA MIRA MAIS ALTO- Estou muito ciente das estatísticas (para o Aston Villa chegar ao G5). Mas amanhã nos dá outra oportunidade de tentar provar que, quando estivermos no nosso melhor, podemos tirar pontos das melhores equipes e das equipes que estão acima de nós - disse Gerrard, treinador do Aston Villa, sobre o objetivo do clube na tabela.FICHA TÉCNICAAston Villa x Arsenal
Data e horário: 19/02/2022, às 09h30Local: Villa Park, em Birmingham (ING)Onde assistir: ESPN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ASTON VILLA (Técnico: Steven Gerrard)Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Mings e Digne; Douglas Luiz, Philippe Coutinho e Ramsey; Watkins, Ings e Buendia.
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Cédric, White, Gabriel e Tierney; Thomas, Xhaka e Odegaard; Martinelli, Lacazette e Saka.