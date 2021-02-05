Aston Villa x Arsenal: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: ANDY RAIN / POOL / AFP

Tem confronto direto na Terra da Rainha. Neste sábado, Aston Villa e Arsenal medem forças no Villa Park, casa dos Leões, na cidade de Birmingham. O jogo, que marca o encontro do nono contra o décimo colocada do Campeonato Inglês, acontece às 9h30 (de Brasília), na abertura da 23ª rodada.

+ Veja a tabela da Premier LeagueVindo de dura derrota para o West Ham, jogando em casa, o Aston Villa quer recuperar a boa forma para voltar a sonhar com a parte de cima da tabela. Técnico dos Villans, Dean Smith elogiou o Arsenal, mas fez questão de lembrar o jogo do primeiro turno, quando sua equipe venceu por 3 a 0, em Londres.

- Eles tiveram uma melhora na forma agora e estão subindo na liga, será um jogo mais equilibrado no sábado. Acho que eles vão nos respeitar, com certeza, por causa dos últimos jogos que fizemos com eles - disse o treinador.

Depois de duas partidas sem vencer, o Arsenal quer reconquistar o caminho das vitórias. E para triunfar fora de casa, o técnico Mikel Arteta acredita muito em Granit Xhaka. Para o treinador, quando o suíço vai bem, o time o acompanha.

- Ele é um jogador muito importante para nós. Desde que estou aqui, acho que ele jogou quase todas as partidas. E não há melhor maneira de mostrar o quanto você gosta e valoriza um jogador do que lhe dar minutos em campo - disse.

+ Pelé prefere CR7! Veja a escolha de 50 personalidades do esporte entre Cristiano Ronaldo e MessiFICHA TÉCNICA

Aston Villa x ArsenalCampeonato Inglês - 23ª Rodada​Data e horário: 06/02/2021, às 9h30 (de Brasília)​Local: Villa Park, em Birmingham (ING)Árbitro: Chris KavanaghAssistentes: Daniel Cook e Constantine HatzidakisOnde assistir: Fox Sports

PROVÁVEIS TIMES

ASTON VILLA (Técnico: Dean Smith)Martínez; Cash, Konsa, Mings e Targett; Douglas Luiz, McGinn, Traoré, Sanson e Grealish; Watkins.

Desfalques: Wesley e Kortney Hause (lesionados).

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Rúnarsson; Bellerín, Holding, Gabriel Magalhães e Cedric; Partey, Xhaka, Saka, Smith Rowe e Pépé; Lacazette.