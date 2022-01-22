Aston Villa vence o Everton, que se complica ainda mais no Inglês

O Everton segue sem vencer na Premier League em 2022. Neste sábado, o Aston Villa derrotou o time de Liverpool por 1 a 0 no Goodison Park, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. O único gol do jogo foi marcado por Buendía, no último lance do primeiro tempo. > Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaNA PRESSÃO

Com mais posse de bola, as melhores chances dos primeiros minutos de jogo foram do Aston Villa. Aos sete, de muito longe, Douglas Luiz cobrou falta que levou muito perigo ao gol do Everton. Aos 12, Buendía avançou no meio, teve espaço e bateu forte e rasteiro, o que obrigou Pickford a fazer boa defesa.VACILO DOS VISITANTES

A melhor chance do Everton no primeiro tempo veio de uma falha do Aston Villa. No meio-campo, Digne errou o domínio da bola, escorreu e permitiu o contra-ataque. Doucouré avançou pela esquerda, mas tocou mal para Richarlison, que ficaria cara a cara com Martínez. O goleiro aproveitou o passe errado e afastou o perigo.

> Veja e simule a tabela da Primer LeguePLACAR ABERTO

A pressão funcionou, e o Aston Villa tirou o zero do placar. No último lance do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, Buendía fugiu da marcação e conseguiu o desvio para fazer gol da vitória do time de Birmingham na partida. NÃO DEU

Depois de não ter um finalização sequer no primeiro tempo, o Everton mudou a postura na etapa complementar e, finalmente, conseguiu levar perigo ao gol de Martínez. O time de Liverpool pressionou o Aston Villa, criou chances promissoras, mas não foi capaz de reverter a derrota. Assim, apenas cinco pontos separam o Everton da zona de rebaixamento.SEQUÊNCIA

O Everton volta a campo no próximo sábado, às 12h (de Brasília), contra o Brentford, em partida válida pela Copa da Inglaterra. Já o Aston Villa, eliminado da competição, tem compromisso apenas no dia 09 de fevereiro, contra o Leeds, às 17h (de Brasília), pela Premier League.