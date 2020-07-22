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Aston Villa vence o Arsenal, e vai para a última rodada do Inglês fora da zona de rebaixamento

Clube de Birmingham conta com derrota do Watford na rodada e deixa zona da degola...
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Publicado em 

21 jul 2020 às 21:35

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 21:35

Crédito: PETER POWELL / AFP
O Aston Villa deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Inglês na penúltima rodada da competição. Nesta terça-feira, o time de Birmingham recebeu o Arsenal no Villa Park, e, com gol de Trezeguet, venceu os Gunners por 1 a 0.
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O JOGOA partida foi muito tensa e muito truncada, com poucas oportunidades para ambos os lados. O Arsenal tinha mais a posse de bola, mas não conseguia ser eficiente. O Aston Villa, em uma das poucas chances que teve, aproveitou aos 27 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Mings desviou na primeira trave a bola sobrou para Trezeguet, que encheu o pé e fez o gol do jogo.
LIGA EUROPA MAIS LONGEPelo Campeonato Inglês, o Arsenal agora não consegue mais a vaga na competição europeia. O único jeito dos Gunners se classificarem é vencendo o Chelsea na final da Copa da Inglaterra.
FUGINDO DO Z-3​O Aston Villa, com a vitória, está fora da zona de rebaixamento. O clube agora tem os mesmos 34 pontos do Watford, que perdeu para o Manchester City nesta terça-feira, mas vence no primeiro critério de desempate, que é o saldo de gols.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, a última do Campeonato Inglês, o Aston Villa enfrenta o West Ham, fora de casa. O Arsenal receberá Watford, rival do Villa na luta contra o rebaixamento. Todos os jogos da última rodada acontecem no domingo, às 12h (de Brasília).

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