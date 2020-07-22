Aston Villa vence o Arsenal, e vai para a última rodada do Inglês fora da zona de rebaixamento

Crédito: PETER POWELL / AFP

O Aston Villa deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Inglês na penúltima rodada da competição. Nesta terça-feira, o time de Birmingham recebeu o Arsenal no Villa Park, e, com gol de Trezeguet, venceu os Gunners por 1 a 0.

+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE

O JOGOA partida foi muito tensa e muito truncada, com poucas oportunidades para ambos os lados. O Arsenal tinha mais a posse de bola, mas não conseguia ser eficiente. O Aston Villa, em uma das poucas chances que teve, aproveitou aos 27 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Mings desviou na primeira trave a bola sobrou para Trezeguet, que encheu o pé e fez o gol do jogo.

LIGA EUROPA MAIS LONGEPelo Campeonato Inglês, o Arsenal agora não consegue mais a vaga na competição europeia. O único jeito dos Gunners se classificarem é vencendo o Chelsea na final da Copa da Inglaterra.

FUGINDO DO Z-3​O Aston Villa, com a vitória, está fora da zona de rebaixamento. O clube agora tem os mesmos 34 pontos do Watford, que perdeu para o Manchester City nesta terça-feira, mas vence no primeiro critério de desempate, que é o saldo de gols.