Aston Villa vence Fulham fora de casa em grande tarde de Jack Grealish

O Aston Villa dominou o duelo contra o Fulham fora de casa e venceu por 3 a 0, chegando aos seis pontos e encostando nos líderes. Jack Grealish foi o grande destaque da partida, com boa participação nos gols na primeira etapa. O Fulham amarga terceira derrota seguida e sabe que terá que lutar para não cair.
DOMÍNIOA primeira etapa foi de domínio total do Aston Villa nas ações do jogo e a equipe abriu o placar logo aos quatro minutos com Jack Grealish, a estrela do time, aproveitando lançamento de McGinn e tocando na saída do goleiro. Em outra jogada iniciada pelo camisa 10, o meio-campista encontrou McGinn que escorou para Hourihane ampliar o marcador. O Fulham não levou perigo ao visitante.
TEM MAISAssim como na primeira etapa, a equipe do Aston Villa começou o segundo tempo com tudo e aos três minutos chegou ao terceiro gol com Wings aproveitando jogada de bola parada e não dando chances para Areola. O Fulham chegou ao gol com Reid em falha de Emiliano Martinez, mas o gol foi anulado pelo VAR, que flagrou uma falta no lance. No final da partida, Joe Bryan finalizou com força e o goleiro argentino fez grande defesa antes da bola bater no travessão.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Aston Villa consegue seu segundo triunfo em dois jogos e sonha em realizar uma temporada mais tranquila do que a última, em que brigou para não cair. Já o Fulham amarga a lanterna da Premier League com 10 gols sofridos em três partidas e se complica para o restante da competição.