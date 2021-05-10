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Aston Villa quer Nuno Espírito Santo, do Wolverhampton

Treinador dos Wolves pode deixar a equipe após uma temporada turbulenta...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 10:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 10:40
Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
O Wolverhampton pode perder Nuno Espírito Santo no final da temporada. De acordo com o site "Football Insider", o agente Jorge Mendes analisa as propostas para o treinador e o Aston Villa é um dos clubes interessados em sua contratação.
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A direção do Villa ainda não decidiu se manterá Dean Smith como treinador na próxima temporada. Com isso, o nome de Nuno surge como favorito para assumir a equipe.Nuno Espírito Santo está no Wolverhampton desde 2017. Seu contrato vai até junho de 2023. A equipe ocupa a 12ª colocação da Premier League na atual temporada.

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