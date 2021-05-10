Aston Villa quer Nuno Espírito Santo, do Wolverhampton

O Wolverhampton pode perder Nuno Espírito Santo no final da temporada. De acordo com o site "Football Insider", o agente Jorge Mendes analisa as propostas para o treinador e o Aston Villa é um dos clubes interessados em sua contratação.

A direção do Villa ainda não decidiu se manterá Dean Smith como treinador na próxima temporada. Com isso, o nome de Nuno surge como favorito para assumir a equipe.Nuno Espírito Santo está no Wolverhampton desde 2017. Seu contrato vai até junho de 2023. A equipe ocupa a 12ª colocação da Premier League na atual temporada.