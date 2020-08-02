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futebol

Aston Villa mira a contratação de Divock Origi, do Liverpool

Dean Smith, treinador do clube, quer mais opções ofensivas para o ataque...

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 16:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2020 às 16:28
Crédito: AFP
O Aston Villa busca a contratação de Divock Origi, do Liverpool. Dean Henderson, treinador do clube, busca opções ofensivas para a equipe e, de acordo com o "The Sun", o belga é o favorito.
Garantindo a presença na Premier League do próximo ano, o Aston Villa quer reforçar o ataque. Com problemas no setor ofensivo, Smith via uma equipe refém da criatividade de Jack Grealish, que pode estar de saída.
Em janeiro, Origi atraiu interesse do Wolverhampton, mas preferiu continuar em Anfield brigando por um espaço. Na atual temporada, o belga participou de 42 jogos, marcou seis gols e deu quatro assistências.

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