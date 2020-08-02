Aston Villa mira a contratação de Divock Origi, do Liverpool

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O Aston Villa busca a contratação de Divock Origi, do Liverpool. Dean Henderson, treinador do clube, busca opções ofensivas para a equipe e, de acordo com o "The Sun", o belga é o favorito.

Garantindo a presença na Premier League do próximo ano, o Aston Villa quer reforçar o ataque. Com problemas no setor ofensivo, Smith via uma equipe refém da criatividade de Jack Grealish, que pode estar de saída.