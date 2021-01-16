Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Aston Villa está pronto para abrir negociações por Morgan Sanson

Meia do Olympique de Marselha interessa ao clube inglês, que pode pagar R$ 161 milhões pelo jogador francês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2021 às 19:45

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 19:45

Crédito: CHRISTOPHE SIMON / AFP
Segundo o jornalista francês Julien Maynard, do TF1, o Aston Villa está interessado no meia Morgan Sanson, do Olympique de Marselha. A informação foi confirmada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, do The Guardian, que adiciona a informação do clube inglês buscar abrir negociações pelo jogador de 26 anos.
O Aston Villa vai melhorar a sua posição no Inglês? Veja a tabelaMorgan Sanson já foi alvo do Aston Villa anteriormente, e volta a ter o seu nome vinculado ao clube nesta janela de transferências. Segundo o jornal Birmingham Mail, o Villa pode pagar R$ 161 milhões de reais (22,5 milhões de libras) pelo francês.
O jogador de 26 anos chegou ao Olympique de Marselha em janeiro de 2017, na época por 9 milhões de euros. Morgan Sanson disputou 154 partidas com a camisa do time francês, marcando 25 gols, sendo também um dos principais jogadores da equipe de André Villas-Boas.
O Aston Villa hoje ocupa a décima colocação do Campeonato Inglês, com 26 pontos em 15 pontos. Liderado por Jack Grealish, o time enfrenta o Manchester City fora de casa em jogo adiado da primeira rodada da Premier League nesta próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados