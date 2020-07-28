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futebol

Aston Villa diz que só libera o meia Grealish por R$ 536 milhões

Jogador foi um dos grandes nomes da campanha dos Villans na temporada inglesa...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 15:41

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 15:41
Crédito: AFP
Principal responsável pela permanência do Aston Villa na Premier League da próxima temporada, o meia Jack Grealish é um dos grandes objetivos do Manchester United na janela de transferências. No entanto, no que depender do time de Birmingham, o camisa 10 não sairá a um preço baixo do Villa Park.
Segundo informações do jornal "The Mirror", o Aston Villa está pedindo 80 milhões de libras esterlinas (R$ 536 milhões) para vender o atleta para o clube do Old Trafford. O clube de Birmingham tem como sócio o egípcio Nassef Sawiris, que é conhecido na Inglaterra por ser um duro negociador.
Grealish, na temporada que terminou no último domingo, marcou dez gols em 41 partidas pelo Aston Villa. O jogador ainda deu oito assistências com a camisa dos Villans.

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