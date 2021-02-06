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Aston Villa aproveita falha da defesa do Arsenal e vence os Gunners pela Premier League

No 'jogo de seis pontos' melhor para o time de Birmingham, que saltou para a oitava posição do Campeonato Inglês...
LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 11:29

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 11:29

Crédito: O único gol da partida aconteceu nos primeiros minutos do primeiro tempo Divulgação/Twitter Aston Villa
O Aston Villa derrotou o Arsenal por 1 a 0 neste sábado, 06, no Villa Park, em partida válida pela 23ª rodada da Premier League. O atacante Watkins marcou o único gol da partida em falha do lateral Cédric Soares. Com o resultado, o Aston Villa sobre para a oitava colocação com 35 pontos, enquanto os Gunners estacionam na décima posição com 31 pontos.+ Confira a tabela da Premier LeagueARSENAL DORME, VILLA APROVEITA​Com menos de dois minutos de jogo, o lateral do Arsenal Cédric Soares deu um passe curto e displicente para o zagueiro brasileiro Gabriel. Ligado no jogo, Traoré se antecipou ao zagueiro, tomou a bola, invadiu a área e cruzou para o centroavante Watkins, que só teve o trabalho de chutar no canto do goleiro Mathew Ryan.ARSENAL ACORDA, MAS NÃO É SUFICIENTEApós um começo sonolento, o time de Mikel Arteta finalmente acabou com o jogo. Os Gunners terminaram o primeiro tempo com 62% de posse de bola, cinco finalizações, mas apenas um na direção do gol. A melhor chance foi na cobrança de falta de Xhaka. A batida foi bem no ângulo, mas o goleiro Martínez estava atento e fez uma defesa plástica.MATHEW RYAN SALVA OS GUNNERSO Aston Villa começou o segundo tempo em cima do Arsenal e poderia ter aumentado a vantagem. No entanto, o time de Birmingham parou no dia inspirado do goleiro Mathew Ryan, que salvou os Gunners de, pelo menos, três chances claras de gol.MUDANÇASComo aconteceu no primeiro tempo, o Arsenal começou a crescer e a criar chances de gol. O time imprimiu um ritmo ainda mais forte com as entradas de Aubameyang e de Martin Ødegaard, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Os Gunners terminaram o jogo com 67% de posse de bola, 14 finalizações, porém apenas três na direção do gol.PRÓXIMOS COMPROMISSOSO Arsenal volta a campo no próximo domingo às 13h30, no Emirates Stadium, contra o Leeds United. Já o Aston Villa visita o Brighton no próximo sábado, no Falmer Stadium, às 17h.

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