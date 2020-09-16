Aston Villa anuncia contratação do goleiro Emiliano Martínez

Crédito: Ian Kington/AFP

O Aston Villa anunciou a contratação do goleiro Emiliano Martínez, ex-Arsenal, por quatro temporadas. O argentino de 28 anos se destacou no final da última temporada, ao aproveitar a vaga deixada por Leno, machucado, na baliza dos Gunners e ter sido um dos responsáveis pela conquista da Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra.

O técnico Dean Smith destacou a importância da contratação do arqueiro, que chega para ser titular, uma vez que Tom Heaton está se recuperando de grave lesão sofrida em janeiro.

- Estamos muito satisfeitos com a contratação de Martínez. Sabemos o quão bem o Arsenal o avaliou e vimos suas excelentes atuações na última temporada. Nos movimentamos quando vimos oportunidade, já que é raro poder comprar um goleiro de ponta que ainda não atingiu sua idade de pico.