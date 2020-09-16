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futebol

Aston Villa anuncia contratação do goleiro Emiliano Martínez

Arqueiro saiu do Arsenal para ser titular na equipe de Birmingham nesta temporada. Técnico Dean Smith elogiou reforço e afirmou que goleiro ainda não atingiu seu pico...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 10:01

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 10:01
Crédito: Ian Kington/AFP
O Aston Villa anunciou a contratação do goleiro Emiliano Martínez, ex-Arsenal, por quatro temporadas. O argentino de 28 anos se destacou no final da última temporada, ao aproveitar a vaga deixada por Leno, machucado, na baliza dos Gunners e ter sido um dos responsáveis pela conquista da Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra.
O técnico Dean Smith destacou a importância da contratação do arqueiro, que chega para ser titular, uma vez que Tom Heaton está se recuperando de grave lesão sofrida em janeiro.
- Estamos muito satisfeitos com a contratação de Martínez. Sabemos o quão bem o Arsenal o avaliou e vimos suas excelentes atuações na última temporada. Nos movimentamos quando vimos oportunidade, já que é raro poder comprar um goleiro de ponta que ainda não atingiu sua idade de pico.
Emiliano Martínez terá a oportunidade de ser titular de uma equipe de Premier League, como exigia no Arsenal mesmo com o retorno de Leno. Sem garantir a titularidade, os Gunners optaram por negociar o arqueiro que apareceu na última temporada e já é especulado na seleção argentina.

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