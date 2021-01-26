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futebol

Aston Villa anuncia a contratação do meia Morgan Sanson

Equipe inglesa anunciou oficialmente o francês ex-Olympique de Marselha nesta terça-feira; jogador assina contrato de quatro anos...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 14:57

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 14:57

Crédito: Divulgação / Aston Villa
O Aston Villa anunciou nesta terça-feira a contratação do meia Morgan Sanson, que pertencia ao Olympique de Marselha. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, o jogador chega na Inglaterra pelo valor de 17 milhões de euros (R$ 111,4 milhões), e assina contrato de quatro anos com o Villa.
Veja a tabela do InglêsA contratação de Morgan Sanson mostra um Aston Villa que quer subir ainda mais no Campeonato Inglês. O jogador de 26 anos foi destaque do Olympique de Marselha por muito tempo, e agora tende a brilhar na Inglaterra também. Jogando em uma das principais ligas do mundo, o nível de competitividade aumenta para Sanson.
Morgan Sanson chegou ao Olympique de Marselha em 2016, e estava em sua quinta temporada pelo clube francês. Pela equipe, o meia atuou em 157 partidas, marcando um total de 25 gols. A sua função, porém, era comandar a parte central do campo.
O Aston Villa, novo clube de Sanson, é o oitavo colocado do Campeonato Inglês, com 29 pontos somados em 17 partidas. A equipe enfrenta o Burnley fora de casa nesta quarta-feira, às 15h, em partida válida pela 20ª rodada da Premier League.

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