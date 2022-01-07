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Aston Villa anuncia a contratação de Philippe Coutinho, que chega emprestado pelo Barcelona

Brasileiro ficará, a princípio, até o meio do ano em Birmingham, mas ingleses terão opção de compra estipulada em contrato. Valor, no entanto, não foi revelado pelas equipes...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 09:20

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 09:20

Aston Villa e Barcelona anunciaram nesta sexta-feira que chegaram a um acordo pelo empréstimo do brasileiro Philippe Coutinho. O meia-atacante de 29 anos ficará na equipe inglesa até junho, no final da atual temporada, mas o time de Birmingham terá a opção de compra. O valor não foi revelado.Philippe Coutinho chegará em Birmingham nas próximas 48 anos e a transferência depende ainda da realização de exames médicos e da concessão do visto de trabalho inglês para o atleta. Por ter atuado no Liverpool, o segundo item não deverá ser grande problema.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League O jogador revelado no Vasco da Gama chega com a aprovação do técnico Steven Gerrard, que foi seu companheiro antes de se aposentar no Liverpool. Na quinta-feira, em entrevista coletiva, o comandante dos Villans elogiou o brasileiro e citou o apelido de "mágico" que Philippe carrega.
- Posso entender por que tantos torcedores de todo o país falam dele. Não acho que você ganhe um apelido de "mágico" se não for um jogador de futebol especial. Ele é alguém por quem tenho um respeito incrível. Não tenho nada além de coisas positivas a dizer sobre o jogador. Ele é um amigo meu - frisou Gerrard.
+ Novo rico, Newcastle vai às compras e confirma primeiro reforço. Veja quem mais está na mira do clube
Com pouco espaço no Barcelona, Coutinho expressou o desejo de deixar o time espanhol em busca de mais minutos, especialmente em ano de Copa do Mundo. Na atual temporada, o meia-atacante fez 16 jogos pelo clube catalão, sendo apenas cinco como titular, e marcou dois gols.
Crédito: PhilippeCoutinhomarcoudoisgolsem16jogospeloBarcelonanatemporada(Foto:JOSEJORDAN/AFP

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