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futebol

Aston Villa anuncia a contratação de Calum Chambers, ex-Arsenal

Defensor deixou os Gunners e é o mais novo reforço do Villa que assina por três temporadas e meia
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Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 17:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 17:24
Reforço na área! O Aston Villa anunciou a contratação de Calum Chambers nesta quinta-feira. O defensor estava no Arsenal e assinou com o Villa por três anos e meio.> Clube de John Textor, dono do Botafogo, busca contratação de meia do Manchester United
Chambers é um defensor versátil, que pode atuar tanto como zagueiro quanto na lateral-direita. Em entrevista aos canais oficiais do clube, o jogador de 27 anos comentou sobre sua chegada ao Aston Villa.
- É um clube enorme e eles estão em um grande momento neste momento. É um lugar muito emocionante para se estar e todos podem ver isso de fora. As coisas estão acontecendo aqui e definitivamente está se movendo na direção certa. Para mim, foi uma decisão fácil ingressar em um grande clube. Foi a coisa certa para eu fazer - disse Chambers.
Calum Chambers se formou nas categorias de base do Southampton e chegou ao Arsenal em 2014. Pelos Gunners, o defensor atuou por 122 partidas e chegou a ser emprestado em duas oportunidades, para o Middlesbrough e para o Fulham. O jogador foi convocado três vezes para a seleção inglesa.
Crédito: CalumChamberséonovoreforçodoAstonVilla(Foto:Divulgação/AstonVilla

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