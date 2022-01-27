Aston Villa anuncia a contratação de Calum Chambers, ex-Arsenal

Reforço na área! O Aston Villa anunciou a contratação de Calum Chambers nesta quinta-feira. O defensor estava no Arsenal e assinou com o Villa por três anos e meio.> Clube de John Textor, dono do Botafogo, busca contratação de meia do Manchester United

Chambers é um defensor versátil, que pode atuar tanto como zagueiro quanto na lateral-direita. Em entrevista aos canais oficiais do clube, o jogador de 27 anos comentou sobre sua chegada ao Aston Villa.

- É um clube enorme e eles estão em um grande momento neste momento. É um lugar muito emocionante para se estar e todos podem ver isso de fora. As coisas estão acontecendo aqui e definitivamente está se movendo na direção certa. Para mim, foi uma decisão fácil ingressar em um grande clube. Foi a coisa certa para eu fazer - disse Chambers.

Calum Chambers se formou nas categorias de base do Southampton e chegou ao Arsenal em 2014. Pelos Gunners, o defensor atuou por 122 partidas e chegou a ser emprestado em duas oportunidades, para o Middlesbrough e para o Fulham. O jogador foi convocado três vezes para a seleção inglesa.