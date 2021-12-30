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Associação Nacional de Clubes sugerirá que a Série C seja em pontos corridos a partir de 2023

Presidente da ANFC, Francisco Battistotti, afirma à CBN Diário, que levará à CBF sua ideia...

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 18:15
A Série C pode passar por mudanças. A Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF), com sede em Florianópolis, sugerirá à CBF no formato de disputa da competição, "migrando" para os pontos corridos, como já acontece nas Séries A e B. A informação foi divulgada na CBN Diário por Francisco Battistotti, presidente da associação. - Na primeira semana de janeiro temos uma reunião na CBF com os líderes da Série C para acertar e tentar convencê-los a mudar a fórmula do campeonato. Tem uma disparidade muito grande. Se fizermos pontos corridos, um jogando contra o outro, é mais justo. É como uma Série B. Não sei o que a CBF pensa ainda. É mais caro, mas você também tem que buscar recursos. Quando faz pontos corridos, o produto melhora também - acredita Battistotti.
A Série C atualmente é disputada em duas fases. Na primeira os 20 times são divididos em dois grupos de dez, que se enfrentam em jogos de ida e volta.
Os quatro melhores de cada chave fazem um para o quadrangular final, disputando mais seis partidas até a definição dos quatro clubes que sobem à Série B. Os dois últimos caem para a Série D.
Crédito: ItuanofoicampeãodaSérieC.Battistotidestacaondeamudançapodefavorecerclubes: 'Quandofazpontoscorridos,oprodutomelhoratambém'(Foto:FernandoRoberto

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