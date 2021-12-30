Associação Nacional de Clubes sugerirá que a Série C seja em pontos corridos a partir de 2023

A Série C pode passar por mudanças. A Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF), com sede em Florianópolis, sugerirá à CBF no formato de disputa da competição, "migrando" para os pontos corridos, como já acontece nas Séries A e B. A informação foi divulgada na CBN Diário por Francisco Battistotti, presidente da associação. - Na primeira semana de janeiro temos uma reunião na CBF com os líderes da Série C para acertar e tentar convencê-los a mudar a fórmula do campeonato. Tem uma disparidade muito grande. Se fizermos pontos corridos, um jogando contra o outro, é mais justo. É como uma Série B. Não sei o que a CBF pensa ainda. É mais caro, mas você também tem que buscar recursos. Quando faz pontos corridos, o produto melhora também - acredita Battistotti.