Assistente social do Ceará frisa importância do trabalho voltado para os jovens do clube

Crédito: Marcelo Vidal/cearasc.com

Em meio ao desejo de diversos jovens em se tornarem jogadores de futebol e o ambiente cada vez mais profissionalizado que o esporte de alto rendimento exige, o trabalho de suporte psicológico e social em diversos aspectos precisa acompanhar essa evolução.

É justamente nessa linha de raciocínio que falou a assistente social do Ceará, Ana Claudia Dias, em palavras captadas pelo site oficial do clube do Porangabussu.

Para ele, um dos principais aspectos a serem abordados dentro do exercício de sua função é trazer os atletas para uma realidade de maior humanização do que, simplesmente, serem considerados como jogadores ou mesmo possíveis "ativos" que vão gerar recursos aos cofres do clube.

Na análise feita por Ana, esse trabalho passa desde o envolvimento do jovem e sua família em diferentes momentos como a inteligência emocional em lesões, a formação no mundo do futebol, a dinâmica administração financeira e até mesmo em temas menos relacionados ao esporte e mais ligadas a formação como cidadão: sexualidade, discriminação racial, cidadania etc.