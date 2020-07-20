Assistente do Barcelona faz reflexão e foca na Liga dos Campeões

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O assistente técnico do Barcelona, Éder Sarabia, fez uma reflexão sobre a temporada e o período que passou no clube. Através de suas redes sociais, o braço direito de Quique Setién disse estar focado para o grande duelo contra o Napoli válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões após momentos conturbados com os jogadores.

- Momentos difíceis que servem para aprender e voltar com mais desejo e convicção do que nunca ao desafio importantíssimo da Liga dos Campeões.