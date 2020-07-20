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Assistente do Barcelona faz reflexão e foca na Liga dos Campeões

Éder Sarabia já foi alvo de polêmica com jogadores do elenco, como Messi, mas adota o mesmo discurso do craque e de Quique Setién nesta reta final de temporada...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 11:19

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 11:19

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
O assistente técnico do Barcelona, Éder Sarabia, fez uma reflexão sobre a temporada e o período que passou no clube. Através de suas redes sociais, o braço direito de Quique Setién disse estar focado para o grande duelo contra o Napoli válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões após momentos conturbados com os jogadores.
- Momentos difíceis que servem para aprender e voltar com mais desejo e convicção do que nunca ao desafio importantíssimo da Liga dos Campeões.
Sarabia foi alvo de críticas de parte do elenco e a relação conturbada ficou evidente no empate entre os culés e o Celta de Vigo, quando o auxiliar foi ignorado por Messi ao tentar dar instruções de jogo ao argentino. Neste momento, o plantel e o staff adotam o mesmo discurso e parecem remar na mesma direção pelo maior objetivo.

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