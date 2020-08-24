Assim como Suárez, Arturo Vidal também não fica no Barcelona

Após a notícia de que Luis Suárez não fará parte dos planos do Barcelona, o meio-campista Arturo Vidal também recebeu a mesma notícia das bocas do novo treinador do clube, Ronaldo, Koeman, de acordo com o “Mundo Deportivo”. Com isso, os advogados do chileno e os catalães devem chegar em um acordo para uma rescisão contratual.Assim como o uruguaio, Vidal só tinha mais um ano de contrato pela frente, mas já havia sido especulado para sair em outras janelas. Apesar dos 33 anos, o chileno tem um bom cartel de clubes interessados no futebol italiano, como a Juventus, onde jogou no passado, e a Inter de Milão, que sonhava com sua contratação em janeiro.