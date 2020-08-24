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Assim como Suárez, Arturo Vidal também não fica no Barcelona

Meio-campista foi avisado pelo técnico Ronald Koeman que não está nos planos do clube para o futuro. Chileno tinha contrato até 2021 e tem interesse do futebol italiano...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 10:40

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 10:40

Crédito: Lluis Gene/AFP
Após a notícia de que Luis Suárez não fará parte dos planos do Barcelona, o meio-campista Arturo Vidal também recebeu a mesma notícia das bocas do novo treinador do clube, Ronaldo, Koeman, de acordo com o “Mundo Deportivo”. Com isso, os advogados do chileno e os catalães devem chegar em um acordo para uma rescisão contratual.Assim como o uruguaio, Vidal só tinha mais um ano de contrato pela frente, mas já havia sido especulado para sair em outras janelas. Apesar dos 33 anos, o chileno tem um bom cartel de clubes interessados no futebol italiano, como a Juventus, onde jogou no passado, e a Inter de Milão, que sonhava com sua contratação em janeiro.
Apesar das saídas, Koeman conta com o retorno de Philippe Coutinho e o brasileiro será aproveitado no novo projeto blaugrana. O atleta disse no último domingo, após vencer a Liga dos Campeões, que está motivado para jogar no Barcelona, onde sempre sonhou estar, e que fará o seu melhor dentro da equipe.

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