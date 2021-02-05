Assim como o Liverpool, Manchester City pode não jogar a Champions na Alemanha por causa da Covid-19

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Após o Liverpool saber que não poderá enfrentar o RB Leipzig na Alemanha pelas oitavas de final da Champions League por causa de uma determinação do governo germânico, o Manchester City pode ser a próxima equipe a também ser impedida de entrar no país.

+ Veja a tabela da Champions LeagueEm entrevista coletiva nesta sexta-feira, Max Eberl, diretor esportivo do Borussia Mönchengladbach, rival do clube inglês nas oitavas de final da competição europeia, disse que a equipe alvinegra terá de buscar um novo local para o jogo, que está marcado para o dia 24.

- Do jeito que as coisas estão, os clubes ingleses não estão autorizados a viajar para a Alemanha devido à nova variante. Isso significa que nós, como anfitriões, precisamos pensar sobre como e onde podemos realizar nosso jogo contra o Manchester City. Há muitas discussões em andamento - disse Eberl.

No último sábado, o governo alemão proibiu a entrada de pessoas vindas de países afetados por mutações da Covid-19, como é o caso da Inglaterra. A medida, válida até o dia 17, pode ser estendida.

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Segundo a emissora "Sky Sports", a Uefa está ciente da situação e estuda maneiras de resolver o impasse juntamente à Federação Alemã de Futebol e o governo local.