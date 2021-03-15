Assessoria de Marquinhos confirma sequestro em Paris, mas tranquiliza: 'A família está bem'

Crédito: C. Gavelle / PSG

Uma notícia chocou o mundo do futebol neste domingo. Durante a partida entre PSG e Nantes, pelo Campeonato Francês, as famílias de Angel Di Maria e do zagueiro brasileiro Marquinhos, que estavam em suas casas, foram sequestradas, de acordo com a RMC Sport.+ VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA LIGUE 1Em nota oficial, a assessoria de Marquinhos confirmou a informação da imprensa francesa, mas afirmou que os familiares do brasileiro estão bem e que a polícia está cuidando do caso.

- A assessoria de imprensa do atleta Marquinhos, do PSG e da Seleção Brasileira, confirma que, durante a partida entre PSG e Nantes, disputada neste dia 14 de março, a casa dos pais do jogador foi alvo da ação de bandidos e que, no momento da invasão, familiares do brasileiro estavam na residência, mas nada sofreram e estão todos bem, se refazendo do susto. As autoridades francesas já estão cuidando do caso - disse em nota.

Di Maria foi informado do sequestro de seus familiares pelo diretor de futebol Leonardo, assim que foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo e deixou o gramado chorando. Marquinhos, por sua vez, foi informado pela comissão técnica apenas depois da partida terminada.