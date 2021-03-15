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Assessoria de Marquinhos confirma sequestro em Paris, mas tranquiliza: 'A família está bem'

Em nota, assessoria afirmou que a família do zagueiro brasileiro passou por um grande susto, mas que estão todos bem e que a polícia francesa está cuidando do caso...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 22:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 22:40
Crédito: C. Gavelle / PSG
Uma notícia chocou o mundo do futebol neste domingo. Durante a partida entre PSG e Nantes, pelo Campeonato Francês, as famílias de Angel Di Maria e do zagueiro brasileiro Marquinhos, que estavam em suas casas, foram sequestradas, de acordo com a RMC Sport.+ VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA LIGUE 1Em nota oficial, a assessoria de Marquinhos confirmou a informação da imprensa francesa, mas afirmou que os familiares do brasileiro estão bem e que a polícia está cuidando do caso.
- A assessoria de imprensa do atleta Marquinhos, do PSG e da Seleção Brasileira, confirma que, durante a partida entre PSG e Nantes, disputada neste dia 14 de março, a casa dos pais do jogador foi alvo da ação de bandidos e que, no momento da invasão, familiares do brasileiro estavam na residência, mas nada sofreram e estão todos bem, se refazendo do susto. As autoridades francesas já estão cuidando do caso - disse em nota.
Di Maria foi informado do sequestro de seus familiares pelo diretor de futebol Leonardo, assim que foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo e deixou o gramado chorando. Marquinhos, por sua vez, foi informado pela comissão técnica apenas depois da partida terminada.
Em campo, o PSG perdeu para o Nantes por 2 a 1, e agora enfrenta o Lille pela Copa da França às 13:45h (de Brasília) desta quarta-feira.

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