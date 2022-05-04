Assessor que acusou Hulk de ter quebrado porta de vestiádio do Goiás pede desculpas ao jogador do Galo

Após acusar Hulk, jogador do Atlético-MG, de ter quebrado uma porta do vestiário dos árbitros no Estádio da Serrinha, depois do jogo entre Galo e Goiás, pelo Brasileirão, no último sábado, 30 de abril, o assessor de imprensa do Goiás, Fernando Lima, pediu desculpas públicas ao atacante.

A foto da porta quebrada foi postada pelo assessor como se Hulk a tivesse quebrado. A imagem circulou nas redes sociais e na imprensa. O jogador do Galo chegou a notificar extrajudicialmente o clube goiano, pedindo que houvesse retratação para evitar dano à imagem do atleta e ainda um possível processo judicial.

Fernando Lima emitiu uma nota nesta quarta-feira, 4 de maio, afirmando que “agiu por impulso” sem consultar a diretoria do Goiás, nem as imagens das câmeras de segurança do Estádio da Serrinha. No comunicado, se desculpou com hulk. A diretoria do Galo negou que Hulk tivesse quebrado a porta e se comprometeu a arcar com os custos do reparo. Confira a nota completa da assessoria de imprensa do Goiás.

Nota de retratação pessoal

“Em 30/04/2002, após o jogo entre Goiás Esporte Clube e Clube Atlético Mineiro válido pelo Campeonato Brasileiro 2022, fui informado que alguns dirigentes e atletas do CAM, estavam interpelando a equipe de arbitragem da partida, e que durante esta discussão, a porta de acesso ao vestiário da arbitragem no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha) fora danificada. Como de fato foi danificada.

Recebi a imagem do fato narrado acima, corroborada pelas informações de funcionários do Goiás e terceiros que presenciaram o aludido fato e de que teria sido o atleta Givanildo (Hulk) o possível causador de tal dano.

Em grupo privado da imprensa no WhatsApp postei a imagem da porta danificada e fiz um trocadilho associando a força do senhor Givanildo ao ato, sendo que em momento algum tive a intenção de ofender ou prejudicar quem quer que seja. Naquele momento fui tomado pela emoção e me deixei levar por informações trazidas a mim por terceiros e não checadas por minha pessoa.

Saliento que naquele momento agi por impulso, sem consultar os membros da direção do Goiás e sem a devida checagem das imagens das câmeras internas de segurança.

Ressalto que em momento algum o Clube autorizou ou publicou qualquer nota ou imagem do caso em seus canais oficiais.

Peço minhas sinceras desculpas ao Sr. Givanildo (Hulk), ao Clube Atlético Mineiro e ao Goiás Esporte Clube por todo e qualquer transtorno que minha ação impensada tenha causado, assumindo toda responsabilidade pelo lamentável fato”.

Fernando Lima, assessor de imprensa do Goiás