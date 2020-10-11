Ashley Young é o sexto caso positivo de Covid-19 na Inter de Milão

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Ashley Young é o sexto jogador da Inter de Milão diagnosticado com Covid-19 desde a última quinta-feira. O inglês se junta a Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e Radu e os seis não devem estar disponíveis para o técnico Antonio Conte usá-los no clássico contra o Milan no próximo dia 17 de outubro.

Com um recente aumento no número de casos do novo coronavírus dentro dos elencos dos clubes italianos, a liga, em parceria com os departamentos médicos das equipes, estudam algumas modificações no protocolo sanitário. Estuda-se um controle dos atletas durante todos os dias da semana.