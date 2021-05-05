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futebol

Ashley Young apoia protestos da torcida do Manchester United

Jogador da Inter de Milão já vestiu a camisa dos Diabos Vermelhos e afirma que insatisfação dos fãs com a família Glazer vem de muitos anos...
LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 11:45

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 11:45

Crédito: Divulgação
Ashley Young, jogador da Inter de Milão, declarou apoio aos torcedores do Manchester United que protestam contra os donos do clube. Em entrevista à "Sky Sports", o inglês afirmou que a insatisfação dos fãs vem de muitos anos, mas afirmou ser contra a violência.- Muitos disseram que tudo aconteceu por conta da Superliga, mas eu conheço a torcida do United e não é apenas isso. Isso vem de muitos anos com os donos e os fãs querem mostrar seus pontos. Claro que a violência não é certa, mas os torcedores devem se manifestar e serem ouvidos.
> Veja a tabela da Premier League
No último final de semana, houve mais uma onda de manifestações entre os fãs dos Red Devils que acabou terminando em briga com a polícia e o adiamento do duelo contra o Liverpool. Desde o anúncio da Superliga, os ingleses tem sido os mais efusivos contra os donos de seus clubes.

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