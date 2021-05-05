Ashley Young apoia protestos da torcida do Manchester United

Ashley Young, jogador da Inter de Milão, declarou apoio aos torcedores do Manchester United que protestam contra os donos do clube. Em entrevista à "Sky Sports", o inglês afirmou que a insatisfação dos fãs vem de muitos anos, mas afirmou ser contra a violência.- Muitos disseram que tudo aconteceu por conta da Superliga, mas eu conheço a torcida do United e não é apenas isso. Isso vem de muitos anos com os donos e os fãs querem mostrar seus pontos. Claro que a violência não é certa, mas os torcedores devem se manifestar e serem ouvidos.